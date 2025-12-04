ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
477
1 хв

У Чернігові впав БпЛА: політ над будинками зняли на відео

Через падіння ворожого безпілотника було пошкоджено приватний будинок.

Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Російський дрон над будинками в Чернігові

Російський дрон над будинками в Чернігові / © скриншот з відео

У Чернігові 4 грудня під час повітряної тривоги зняли не відео політ російського дрона прямісінько над будинками. Повідомляється про падіння безпілотника.

Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський та місцеві телеграм-канали.

«У місті зафіксовано падіння БпЛА. Інформація по наслідкам уточнюється», — написав Брижинський у Мережі.

Згодом він додав, що внаслідок падіння дрона було пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.

Водночас, міська рада уточнила, що російський дрон упав поза межами Чернігова. Ця територія не перебуває в адміністративних межах міста.

Фото з місця падіння дрона / © Дмитро Брижинський

До слова, на російському ударному дроні «Шахед» вперше виявили ракету класу «повітря-повітря» Р-60. Це створює нову загрозу для армійської авіації та літаків Повітряних сил ЗСУ, особливо для екіпажів, які знижують швидкість/висоту або полюють на «Шахеди». Для винищувачів F-16 ця ракета не є загальною небезпекою. Авіаексперт Валерій Романенко вважає, що масове використання Р-60 на «Шахедах» навряд чи можливе через обмежений запас старих ракет і їхню вагу.

477
Наступна публікація

