- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 477
- Час на прочитання
- 1 хв
У Чернігові впав БпЛА: політ над будинками зняли на відео
Через падіння ворожого безпілотника було пошкоджено приватний будинок.
У Чернігові 4 грудня під час повітряної тривоги зняли не відео політ російського дрона прямісінько над будинками. Повідомляється про падіння безпілотника.
Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський та місцеві телеграм-канали.
«У місті зафіксовано падіння БпЛА. Інформація по наслідкам уточнюється», — написав Брижинський у Мережі.
Згодом він додав, що внаслідок падіння дрона було пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.
Водночас, міська рада уточнила, що російський дрон упав поза межами Чернігова. Ця територія не перебуває в адміністративних межах міста.
До слова, на російському ударному дроні «Шахед» вперше виявили ракету класу «повітря-повітря» Р-60. Це створює нову загрозу для армійської авіації та літаків Повітряних сил ЗСУ, особливо для екіпажів, які знижують швидкість/висоту або полюють на «Шахеди». Для винищувачів F-16 ця ракета не є загальною небезпекою. Авіаексперт Валерій Романенко вважає, що масове використання Р-60 на «Шахедах» навряд чи можливе через обмежений запас старих ракет і їхню вагу.