У Херсоні росіяни вбили 6-річну дівчинку
Дитину після обстрілу доправили до лікарні, але вона померла — травми були занадто тяжкими.
У Херсоні померла 6-річна дівчинка, яка постраждала через ворожий обстріл.
Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.
«6-річна дівчинка, яка учора постраждала через ворожий артобстріл Дніпровського району Херсона, померла в лікарні. Медики до останнього намагалися врятувати її життя, але травми виявилися надто тяжкими», — зазначив він.
Нагадаємо, не так давно у Херсоні росіяни вбили жінку з дитиною. Сталося це у Корабельному районі міста. Окупанти скинули вибухівку з дрона на автівку.