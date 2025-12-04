У Херсоні росіяни вбили 6-річну дівчинку

РФ тероризує Херсон / © Associated Press

У Херсоні померла 6-річна дівчинка, яка постраждала через ворожий обстріл.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

«6-річна дівчинка, яка учора постраждала через ворожий артобстріл Дніпровського району Херсона, померла в лікарні. Медики до останнього намагалися врятувати її життя, але травми виявилися надто тяжкими», — зазначив він.

Нагадаємо, не так давно у Херсоні росіяни вбили жінку з дитиною. Сталося це у Корабельному районі міста. Окупанти скинули вибухівку з дрона на автівку.