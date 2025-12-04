Трамп зробив заяву про результати зустрічі Віткоффа і Кушнера з Путіним: чи задоволений президент

Дональд Трамп. / © Associated Press

Зустріч американського спецпосланця Стіва Віткоффа та бізнесмена Джареда Кушнера з диктатором РФ Володимиром Путіним у Кремлі була «досить хорошою». Втім, поки невідомо, яким буде її результат.

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті, повідомляє Bloomberg.

"Що вийде з цієї зустрічі, я вам сказати не можу, тому що для танго потрібні двоє. Думаю, ми з ними дещо непогано пропрацювали - дуже задоволені", - висловився американський лідер.

З його слів, подальші перспективи мирних переговорів щодо України незрозумілі, хоча зустріч була "хорошою":

"Я не знаю, що робить Кремль, але можу сказати, що у Віткоффа і Кушнера була досить хороша зустріч із Путіним", - сказав він.

Трампа каже, що, зі слів Віткоффа і Кушнера, “фюрер” Путін начебто хоче покласти край війні. Мовляв, “таким було їхнє враження”.

"Я думаю, він хотів би повернутися до більш нормального життя. Чесно кажучи, думаю, він хотів би торгувати зі Сполученими Штатами Америки, замість того, щоб, знаєте, втрачати тисячі солдатів щотижня. Але у них склалося тверде враження, що він хотів би укласти угоду", - розповів очільник Білого дому.

Нагадаємо, 2 грудня у Москві відбулися переговори представників США та Росії щодо обговорення мирного плану. Диктатор РФ Володимир Путін зустрівся з представниками Дональда Трампа - спецпосланцем Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. У Кремлі заявили, мовляв, компромісного варіанту плану щодо України поки немає.

Втім, каже речник диктатора Дмитро Пєсков, Путін мирний план не відхилив. Начебто під час зустрічі відбувся “прямий обмін думками” між Вашингтоном і Москвою. Представник Кремля каже, що “щось було прийнято, щось зазначено як неприйняте”.