ЗСУ "закобзонили" понад тисячу окупантів: Генштаб розкрив втрати за добу
За минулу добу росіяни втратили чимало живої сили та техніки.
Втрати російських окупантів у війні проти України продовжують стрімко зростати. Станом на 4 грудня вони сягнули 1 177 370 осіб. За добу ЗСУ ліквідували 1140 загарбників.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати окупантів:
танків — 11 396 (+3)
бойових броньованих машин — 23 685 (+3)
артилерійських систем — 34 809 (+29)
РСЗВ — 1 556 (+1)
засобів ППО — 1 253
літаків — 430
гелікоптерів — 347
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 86 476 (+245)
крилатих ракет — 4 024
кораблів/катерів — 28
підводних човнів — 1
автомобільної техніки та автоцистерн — 68 813 (+125)
спеціальної техніки — 4 012
Нагадаємо, цього року Росія втратила на війні близько 382 тисяч військовослужбовців, йдеться у зведенні розвідки Великої Британії.