ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
141
Час на прочитання
1 хв

ЗСУ "закобзонили" понад тисячу окупантів: Генштаб розкрив втрати за добу

За минулу добу росіяни втратили чимало живої сили та техніки.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Окупант

Окупант / © Associated Press

Втрати російських окупантів у війні проти України продовжують стрімко зростати. Станом на 4 грудня вони сягнули 1 177 370 осіб. За добу ЗСУ ліквідували 1140 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати окупантів:

  • танків — 11 396 (+3)

  • бойових броньованих машин — 23 685 (+3)

  • артилерійських систем — 34 809 (+29)

  • РСЗВ — 1 556 (+1)

  • засобів ППО — 1 253

  • літаків — 430

  • гелікоптерів — 347

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 86 476 (+245)

  • крилатих ракет — 4 024

  • кораблів/катерів — 28

  • підводних човнів — 1

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 68 813 (+125)

  • спеціальної техніки — 4 012

Нагадаємо, цього року Росія втратила на війні близько 382 тисяч військовослужбовців, йдеться у зведенні розвідки Великої Британії.

Дата публікації
Кількість переглядів
141
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie