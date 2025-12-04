ТСН в социальных сетях

ВСУ "закобзонили" более тысячи оккупантов: Генштаб раскрыл потери за сутки

За прошедшие сутки россияне потеряли немало живой силы и техники.

Оккупант

Оккупант / © Associated Press

Потери российских оккупантов в войне против Украины продолжают стремительно расти. По состоянию на 4 декабря они достигли 1177370 человек. В сутки ВСУ ликвидировали 1140 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери оккупантов:

  • танков — 11 396 (+3)

  • боевых бронированных машин — 23 685 (+3)

  • артиллерийских систем — 34 809 (+29)

  • РСЗО — 1 556 (+1)

  • средств ПВО — 1 253

  • самолетов — 430

  • вертолетов — 347

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 86 476 (+245)

  • крылатых ракет — 4 024

  • кораблей/катеров — 28

  • подводных лодок — 1

  • автомобильной техники и автоцистерн — 68 813 (+125)

  • специальной техники — 4 012

Напомним, в этом году Россия потеряла на войне около 382 тысячи военнослужащих, говорится в сводке разведки Великобритании.

