ВСУ "закобзонили" более тысячи оккупантов: Генштаб раскрыл потери за сутки

Оккупант / © Associated Press

Реклама

Потери российских оккупантов в войне против Украины продолжают стремительно расти. По состоянию на 4 декабря они достигли 1177370 человек. В сутки ВСУ ликвидировали 1140 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери оккупантов:

танков — 11 396 (+3)

боевых бронированных машин — 23 685 (+3)

артиллерийских систем — 34 809 (+29)

РСЗО — 1 556 (+1)

средств ПВО — 1 253

самолетов — 430

вертолетов — 347

БпЛА оперативно-тактического уровня — 86 476 (+245)

крылатых ракет — 4 024

кораблей/катеров — 28

подводных лодок — 1

автомобильной техники и автоцистерн — 68 813 (+125)

специальной техники — 4 012

Напомним, в этом году Россия потеряла на войне около 382 тысячи военнослужащих, говорится в сводке разведки Великобритании.