ВСУ "закобзонили" более тысячи оккупантов: Генштаб раскрыл потери за сутки
За прошедшие сутки россияне потеряли немало живой силы и техники.
Потери российских оккупантов в войне против Украины продолжают стремительно расти. По состоянию на 4 декабря они достигли 1177370 человек. В сутки ВСУ ликвидировали 1140 захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери оккупантов:
танков — 11 396 (+3)
боевых бронированных машин — 23 685 (+3)
артиллерийских систем — 34 809 (+29)
РСЗО — 1 556 (+1)
средств ПВО — 1 253
самолетов — 430
вертолетов — 347
БпЛА оперативно-тактического уровня — 86 476 (+245)
крылатых ракет — 4 024
кораблей/катеров — 28
подводных лодок — 1
автомобильной техники и автоцистерн — 68 813 (+125)
специальной техники — 4 012
Напомним, в этом году Россия потеряла на войне около 382 тысячи военнослужащих, говорится в сводке разведки Великобритании.