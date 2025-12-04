Пляжи Одессы или четыре области: эксперт объяснил, зачем Кремль грозит югу Украины

Военный эксперт назвал две угрозы, которые существуют для Одессы

На фоне переговоров о возможной остановке боевых действий в Украине Россия угрожает захватом Одессы. Недавно Дмитрий Певцов, российский пропагандист, бывший актер и политик, заявил: «России нужно дойти до пляжей Одессы».

Понятно, что такое заявление могло быть сделано умышленно, чтобы наделать лишний шум в информационном пространстве.

ТСН.ua узнавал, есть ли такая угроза для южного региона со стороны оккупантов и вообще, хватит ли россиянам сил, чтобы добраться до одесских пляжей.

Военный эксперт Игорь Романенко, генерал-лейтенант в отставке и бывший заместитель начальника Генерального штаба, напоминает, что планы по захвату Одессы были у Путина еще в начале полномасштабной войны. Тогда противнику удалось захватить Херсон и продвинуться по южному региону в Николаев, с перспективой в сторону Одессы.

Какие существуют угрозы: с моря и Приднестровья

Эксперт добавляет, что для реализации таких планов россияне планировали привлекать десантные корабли Черноморского флота, подводили их максимально близко к нашим берегам.

«Кроме того, следует помнить, что у россиян есть военная база на территории Приднестровья. В свое время из стран Варшавского договора на базу свозили всевозможные боеприпасы. Она существует до сих пор и насчитывает плюс-минус 6 тысяч российских военнослужащих», — рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко.

Эксперт напоминает, что одна из стратегических задач Путина — отрезать Украину от Черного моря. Крым Россия уже отобрала в 2014 году, потому от заданной стратегии и планов диктатора россияне не отказываются.

Настоящая цель Путина на данный момент

Романенко объясняет, на чем сейчас сосредоточены силы окупантов:

«Сейчас ситуация такова: те четыре области Украины, которые Путин незаконно добавил в российскую конституцию, — это основная цель Путина на данный момент. Россияне делают все возможное, чтобы этот факт признала Украина, но хорошо понимают, что мы на это никогда не пойдем, поэтому такое признание хотят получить от Европы и США», — объясняет Романенко.

Эксперт добавляет, что европейцы не собираются этого признавать, а вот в отношении США, вопрос остается открытым. Сейчас Путин делает все, чтобы «узаконить» захват именно этих четырех областей, поэтому вопрос юга Украины ему не актуален.

Почему россиянам «рано готовить плавки»

Игорь Романенко отмечает, что в настоящее время у противника нет сил и ресурсов для продвижения еще и на Одессу.

«Теоретически поддержать такое наступление мог бы Черноморский флот России, но он в этой зоне вообще не появляется, в связи с тем, что мы там их выбиваем. А сейчас бьем и по месту базирования в Новороссийске. То есть, поддержки с моря, которая была на начало войны, сейчас у россиян нет», — говорит генерал-лейтенант.

Он отмечает, что существуют планы патрулирования акватории Черного моря в районе Одессы британцами, французами и даже турками.

«Что касается турок, то это под вопросом, потому что они играют в обе стороны, а вот в отношении французов и британцев — вполне реально. Это могло бы усилить позицию Украины по безопасности в южных регионах. Но это возможно только в случае остановки боевых действий», — объясняет Игорь Романенко.

Вывод эксперта

Эксперт считает нереалистичными планы России по захвату Одессы и ее пляжей на данный момент.

«На данный момент захват Одессы — это невозможно. Но от таких планов россияне не отказались, потому готовить плавки для пляжей Одессы им рано. А для того, чтобы остановить наступление противника на востоке, нам нужна большая поддержка извне, от партнеров — быстрая и в широком спектре. Нам нужно рассчитывать на настоящих союзников, а также максимально использовать внутренние резервы, чего сейчас, к сожалению, не происходит», — заключает Игорь Романенко.