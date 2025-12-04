Макрон и Си начали встречу: будут говорить об Украине

Си Цзиньпин и Эмманюэль Макрон во время встречи в Пекине 4 декабря / © Associated Press

Президент Франции Эмманюэль Макрон начал встречу с лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине 4 декабря. Во время визита французский лидер намерен призвать Пекин присоединиться к усилиям по достижению прекращения огня в Украине и поднять вопрос двусторонней торговли.

Об этом сообщили France 24 и BBC News.

Отмечается, что Макрон стремится убедить Си поспособствовать остановке боевых действий в Украине, ведь российская агрессия продолжается уже четвертую зиму подряд.

«Мы рассчитываем на Китай, который, как и мы, является постоянным членом Совета Безопасности… чтобы он повлиял на Россию, чтобы Россия и, в частности, Владимир Путин наконец согласились на прекращение огня», — подчеркнул министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

В Елисейском дворце отмечают, что Макрон будет настаивать: Китай должен «воздерживаться от предоставления любых средств, в любой форме, России для продолжения войны».

Французский лидер также намерен затронуть торговые вопросы, ведь у ЕС сейчас колоссальный дефицит в торговле с Китаем — 357 млрд долл. Один из советников Макрона подчеркнул: «Китаю нужно больше потреблять и меньше экспортировать… а европейцам — меньше экономить и больше производить».

Пребывание Макрона в Китае продлится до 5 декабря.

К слову, 1 декабря в Париже президент Украины Владимир Зеленский и Макрон провели переговоры. Главное внимание уделили переговорам ради окончания войны и гарантиям безопасности для Украины. Зеленский отметил, что мир должен быть действительно надежным, а война должна закончиться как можно быстрее.