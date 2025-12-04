- Дата публикации
Сожгите лавровый лист в эти четыре даты в декабре и увидите, как изменится ваша жизнь
Лист лавра ассоциируется с удачей, богатством и защитой от негатива.
Лавровый лист – не только кулинарная специя. В Древней Греции и Риме лавром венчали победителей, поэтов и полководцев, ведь это знак чести, мудрости и духовной силы. Лавровое дерево считали священным, способным защищать от дурных влияний и очищать пространство.
О нескольких ритуалах с лавровым листом рассказал украинский мольфар Максим Гордеев.
Простой лист лавра – это не просто дополнение к супу, а маленький символ, способный повлиять на жизнь. Для этого его следует сжечь в даты, говорит мольфар. Каждая отвечает решению отдельной проблемы.
Мощные даты декабря:
4 декабря – пойдет затяжной негатив, державшийся весь год;
9 декабря – начнут закрываться финансовые хвосты и долги;
14 декабря – очистится родовая карма и исчезнет давление прошлого;
27 декабря – откроется мощный поток денег и подарков.
Напомним, мы писали о том, почему следует добавить лавровый лист к чаю. Травяной чай с лавровым листом имеет немало преимуществ для голого организма. Лавровые листья содержат эфирные масла, антиоксиданты и танины, антиоксидантные и успокаивающие свойства.