Сожгите лавровый лист в эти четыре даты в декабре и увидите, как изменится ваша жизнь

Лавровый лист. / © Фото из открытых источников

Реклама

Лавровый лист – не только кулинарная специя. В Древней Греции и Риме лавром венчали победителей, поэтов и полководцев, ведь это знак чести, мудрости и духовной силы. Лавровое дерево считали священным, способным защищать от дурных влияний и очищать пространство.

О нескольких ритуалах с лавровым листом рассказал украинский мольфар Максим Гордеев.

Простой лист лавра – это не просто дополнение к супу, а маленький символ, способный повлиять на жизнь. Для этого его следует сжечь в даты, говорит мольфар. Каждая отвечает решению отдельной проблемы.

Реклама

Мощные даты декабря:

4 декабря – пойдет затяжной негатив, державшийся весь год;

9 декабря – начнут закрываться финансовые хвосты и долги;

14 декабря – очистится родовая карма и исчезнет давление прошлого;

27 декабря – откроется мощный поток денег и подарков.

Напомним, мы писали о том, почему следует добавить лавровый лист к чаю. Травяной чай с лавровым листом имеет немало преимуществ для голого организма. Лавровые листья содержат эфирные масла, антиоксиданты и танины, антиоксидантные и успокаивающие свойства.