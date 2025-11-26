Что сделать перед Новым годом: восемь обязательных ритуалов для счастья, процветания и благополучия

8 дел перед Новым годом / © unsplash.com

Эти простые новогодние советы и ритуалы фэншуй помогут наполнить дом гармонией, процветанием и положительной энергией.

Наполните холодильник

Пустой холодильник символизирует застой, а полный — процветание. Добавьте туда свежие фрукты, овощи, молочные продукты и готовые блюда, чтобы привлечь в дом изобилие и благополучие.

Цитрусовые для финансового успеха

Апельсины и лимоны своим золотистым блеском символизируют богатство и удачу. Держите их на столе — не только как украшение, но и как магнит для положительной энергии и процветания.

Новые растения для обновления энергии

Купите новое растение, особенно для восточной части дома, чтобы активизировать здоровье и гармоничные семейные отношения. Яркие цветы принесут оптимизм и зарядят вас жизненной энергией на следующий год.

Колокольчик для хороших новостей

Декоративный колокольчик может символически привлекать хорошие новости. Повесьте его на елку или у входа, чтобы активировать положительные вибрации в доме.

Обновите календарь

Выбросьте старые календари и заведите новый. Это символический шаг для освобождения от старой энергии и открытия двери новым возможностям жизни.

Пополните свой кошелек

Не встречайте Новый год с пустым кошельком. Положите туда деньги или монеты, чтобы привлечь финансовое благополучие и стабильность в следующем году.

Фигурка лягушки для денег

Разместите фигурку лягушки у входа. Этот старый символ считается мощным оберегом для привлечения денег и финансового процветания.

Кормление птиц для положительной энергии

Птицы символизируют свободу и добрые вести. Поставьте кормушку на балкон или двор и кормите птиц, чтобы привлечь в свою жизнь радость и новые силы.

Выполните эти простые действия перед 2026 годом и создайте в своем доме пространство, наполненное гармонией, счастьем и процветанием!