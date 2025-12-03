Курс валют на 4 декабря: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют / © ТСН.ua

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 4 декабря По сравнению с прошлым днем, стоимость доллара США снизилась на 13 копеек и составляет 42,20 гривны. Изменились и показатели евро (прибавил 4 копейки) и злотого (прибавил 3 копейки).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

Курс доллара

1 доллар США - 42,20 (-13 коп.)

Курс евро

1 евро - 49,22 (+4 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,63 (+3 коп.)

Ранее речь шла о том, что в последнюю неделю осени доллар хорошо пощекотал нервы украинцам. Да, первый его курс быстро пошел вверх. Однако ближе к концу ноября курс снова пошел вниз и остановился около 42,50.

