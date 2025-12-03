- Дата публикации
-
Категория
Деньги
Курс валют на 4 декабря: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Американский доллар потерял в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 4 декабря По сравнению с прошлым днем, стоимость доллара США снизилась на 13 копеек и составляет 42,20 гривны. Изменились и показатели евро (прибавил 4 копейки) и злотого (прибавил 3 копейки).
Об этом говорится на официальном сайте НБУ .
Курс доллара
1 доллар США - 42,20 (-13 коп.)
Курс евро
1 евро - 49,22 (+4 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,63 (+3 коп.)
Ранее речь шла о том, что в последнюю неделю осени доллар хорошо пощекотал нервы украинцам. Да, первый его курс быстро пошел вверх. Однако ближе к концу ноября курс снова пошел вниз и остановился около 42,50.
В материале читайте подробнее о том:
что происходит на наличном рынке валюты;
чего ожидать от курса в неделю от 1 до 7 декабря;
стоит ли продавать и покупать наличную валюту.