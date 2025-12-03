Россияне пытаются прорываться через границу: военный рассказал на каком направлении

ВСУ / © Associated Press

На Великобурлукском направлении, расположенном между Волчанском и Купянском, российские войска регулярно пытаются прорваться через государственную границу и создали небольшую зону контроля.

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов, передает «Укринформ».

«Есть Великобурлукское направление — это как раз посередине между Волчанском и Купянском. На него обычно не обращают внимания, а там россияне лезут через границу как только можно и даже создали там небольшую зону контроля вблизи границы, если говорить о восточной части Южно-Слобожанского направления», — отметил Трегубов.

Он также добавил, что на Северо-Слобожанском направлении существенная активность российских оккупационных войск на данный момент не зафиксирована.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заверил, что Силы обороны существенно улучшили свое тактическое положение в Купянске в Харьковской области.

Также украинские военные сообщили, что россияне накапливают силы в Покровске, воспользовавшись плотным туманом, который держался над городом.