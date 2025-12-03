- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1109
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне пытаются прорываться через границу: военный рассказал на каком направлении
Россияне создали «небольшую зону контроля» между Волчанском и Купянском, пытаясь прорваться через границу.
На Великобурлукском направлении, расположенном между Волчанском и Купянском, российские войска регулярно пытаются прорваться через государственную границу и создали небольшую зону контроля.
Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов, передает «Укринформ».
«Есть Великобурлукское направление — это как раз посередине между Волчанском и Купянском. На него обычно не обращают внимания, а там россияне лезут через границу как только можно и даже создали там небольшую зону контроля вблизи границы, если говорить о восточной части Южно-Слобожанского направления», — отметил Трегубов.
Он также добавил, что на Северо-Слобожанском направлении существенная активность российских оккупационных войск на данный момент не зафиксирована.
Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заверил, что Силы обороны существенно улучшили свое тактическое положение в Купянске в Харьковской области.
Также украинские военные сообщили, что россияне накапливают силы в Покровске, воспользовавшись плотным туманом, который держался над городом.