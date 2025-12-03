- Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Росіяни намагаються прориватися через кордон: військовий розповів на якому напрямку
Росіяни створили «невеличку зону контролю» між Вовчанськом і Куп’янськом, намагаючись прорватися через кордон.
На Великобурлуцькому напрямку, розташованому між Вовчанськом та Куп’янськом, російські війська регулярно намагаються прорватися через державний кордон та створили невелику зону контролю.
Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник управління комунікації угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов, передає «Укрінформ».
«Є Великобурлуцький напрямок — це якраз посередині між Вовчанськом та Куп’янськом. На нього зазвичай не звертають уваги, а там росіяни лізуть через кордон як тільки можна і навіть створили там невеличку зону контролю поблизу кордону, якщо говорити про східну частину Південно-Слобожанського напрямку», — зазначив Трегубов.
Він також додав, що на Північно-Слобожанському напрямку суттєвої активності російських окупаційних військ наразі не зафіксовано.
Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський запевнив, що Сили оборони суттєво покращили своє тактичне становище у Куп’янську Харківської області.
Також українські військові повідомили, що росіяни накопичують сили в Покровську, скориставшись щільним туманом, який тримався над містом.