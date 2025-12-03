ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1194
1 хв

Росіяни намагаються прориватися через кордон: військовий розповів на якому напрямку

Росіяни створили «невеличку зону контролю» між Вовчанськом і Куп’янськом, намагаючись прорватися через кордон.

Руслана Сивак
ЗСУ

ЗСУ / © Associated Press

На Великобурлуцькому напрямку, розташованому між Вовчанськом та Куп’янськом, російські війська регулярно намагаються прорватися через державний кордон та створили невелику зону контролю.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник управління комунікації угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов, передає «Укрінформ».

«Є Великобурлуцький напрямок — це якраз посередині між Вовчанськом та Куп’янськом. На нього зазвичай не звертають уваги, а там росіяни лізуть через кордон як тільки можна і навіть створили там невеличку зону контролю поблизу кордону, якщо говорити про східну частину Південно-Слобожанського напрямку», — зазначив Трегубов.

Він також додав, що на Північно-Слобожанському напрямку суттєвої активності російських окупаційних військ наразі не зафіксовано.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський запевнив, що Сили оборони суттєво покращили своє тактичне становище у Куп’янську Харківської області.

Також українські військові повідомили, що росіяни накопичують сили в Покровську, скориставшись щільним туманом, який тримався над містом.

