Чи справді Росія захопила Покровськ, як стверджує Bild: заява Генштабу

Покровськ / © Associated Press

Сили оборони України продовжують оборонну операцію в районі Покровська, а поширені німецьким виданням Bild дані про нібито повне захоплення міста та «закінчений бій» не відповідають дійсності.

Про це повідомили в Головному управлінні комунікацій Збройних Сил України, передає «Укрінформ».

Як наголосив офіцер Головного управління комунікацій, речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій, позиція українського командування залишається сталою.

«Ситуація в Покровську вкрай складна. Але Сили оборони й надалі утримують північну частину міста приблизно по лінії залізниці. Тривають також активні дії наших підрозділів для ліквідації осередків ворога», — зазначив Лиховій.

Попри складність ситуації, українські підрозділи активно працюють над налагодженням логістики як у районі самого Покровська, так і сусіднього Мирнограда.

За словами речника Генштабу, одне із пріоритетних завдань ЗСУ — блокування спроб противника накопичити штурмові піхотні групи та просуватися в обхід населених пунктів.

Раніше німецьке видання Bild, посилаючись на інформацію від українського військового, стверджувало, що понад тисяча українських військовослужбовців у Мирнограді нібито опинилися у критичному становищі. За даними видання, це сталося після того, як Росія нібито захопила Покровськ після 14 місяців важких боїв.

Нагадаємо, українські військові повідомили, що росіяни накопичують сили в Покровську, скориставшись щільним туманом, який тримався над містом. Такі погодні умови ускладнили роботу повітряної розвідки: обмежена видимість позбавляє можливості ефективно виявляти та знищувати противника.