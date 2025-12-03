Нетиповий злочин: житель Нової Зеландії проковтнув медальйон вартістю $19 тисяч

Медальйон Фаберже / © BBC

Неймовірний випадок стався в Новій Зеландії, де мешканцю висунуто звинувачення у крадіжці ювелірного виробу надзвичайно незвичайним способом. Чоловік, імовірно, проковтнув медальйон у вигляді яйця Фаберже, інкрустований діамантами та сапфірами, вартістю понад $19 тисяч доларів США.

Поліція досі не знайшла викрадений предмет, повідомляє BBC.

Інцидент стався минулої п’ятниці вдень у центрі Окленда, в магазині Partridge Jewellers. Поліція прибула на виклик і заарештувала 32-річного чоловіка прямо в магазині.

Медальйон у формі яйця Фаберже оцінюється в 33 585 новозеландських доларів (приблизно 19 300 доларів США). За даними ювелірного будинку, прикраса інкрустована 60 білими діамантами та 15 синіми сапфірами. При відкритті яйце “Восьминіжка” виявляє мініатюрну фігурку восьминога із 18-каратного золота.

Назва яйця “Восьминіжка” та його дизайн створені за мотивами однойменного фільму про Джеймса Бонда 1983 року, сюжет якого також розповідає про викрадення яйця Фаберже.

Підозрюваний пройшов медичне обстеження та залишається під вартою. Він має знову з'явитися до суду 8 грудня.

