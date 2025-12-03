Вчені дізнались, яку тварину варто заводити жінкам, щоб повільніше старіти: несподівані результати

Собака / © unsplash.com

Собаки допомагають уповільнити старіння жінок на клітинному рівні. Це продемонструвало нове дослідження американських науковців. Вчені довели, що лише одна година на тиждень поруч із твариною здатна впливати на маркери біологічного старіння.

Як працює «антивікова» терапія чотирилапих та що про це думають самі власники собак — у сюжеті кореспондентки ТСН Валерії Ковалінської.

Вплив собаки на людей

Психологиня ДСНС Ганна Яценко та її помічниця Банана — іспанська водяна собака шести з половиною років. Вони разом живуть і працюють у Києві, виїхавши з Маріуполя на другий день повномасштабного вторгнення.

«Я шукала собі собаку з якою працювати. І коли побачила, ну чесно, я закохалася одразу в дреди», — каже заступниця керівника відділу психологічного забезпечення ГУ ДСНС України у місті Києві Ганна Яценко.

Банана допомагає Ганні у роботі з рятувальниками, військовими та дітьми. Кожна зустріч починається з усмішки, і цей перший емоційний контакт є стартом терапії.

«Каністерапія — це будь-яка робота із залученням собаки. Вона може поєднувати різні напрямки, але саме присутність собаки дає змогу швидше розслабитися, налагодити контакт і мені чому саме подобається в роботі з нашими хлопцями, в роботі з військовими — вони не завжди хочуть до психолога. А коли ти кажеш — „до собаки“, „до собаки піду“. І так потроху спілкуючись є можливість працювати», — каже Ганна Яценко.

Спілкування з собаками здатне впливати на клітини організму: наукове підтвердження

Вчені з Флоридського Атлантичного університету довели, що спілкування з собаками здатне впливати на клітини організму. У дослідженні брали участь 28 жінок-ветеранок із ПТСР. Ті, хто протягом двох місяців працював із тваринами (дресирував їх), продемонстрували подовження теломер — маркерів біологічного старіння. Також було зафіксовано зниження тривожності та стресу.

«Хронічний стрес, він підвищує кортизол і впливає на те, що наші клітини починають старіти швидше. І коли ми взаємодіємо з собаками, навіть просто 10 хвилин, десь її побачили, вигуляли — це допомагає нам це зменшити і відповідно ніби відтермінувати цей процес», — каже кандидатка психологічних наук Марина Діденко.

Директор Інституту геронтології Борис Маньковський пояснив, що таке теломери.

«Теломери — це такі частини генетичного апарату наших клітин, довжина яких тісно пов’язано з довжиною очікуваного життя. Тобто іншими словами — чим довші наші теломери — тим ми маємо прожити довше. Тому відповідно подовження теломер — це фактор, який продовжує життя. Або скажімо так — відображає подовження життя», — каже він.

Вплив на здоров’я та вікові групи

Борис Маньковський наголошує, що спілкування з тваринами має беззаперечно позитивний вплив на стан здоров’я.

«Спілкування з тваринами дійсно має беззаперечно позитивний вплив на стан здоров’я взагалі. Попередження серцево-судинних захворювань. Тобто попередження інфаркту міокарда, інсульту. Значне покращення так званих когнітивних функцій: пам’ять, увага, виконавча функція. Безумовно покращення функцій цих систем і попередження захворювання цих систем безумовно мають сприяти подовженню життя», - каже науковець.

Для людей поважного віку собаки можуть стати справжньою опорою, особливо в самотності.

Цікаво, що ефект від спілкування з собаками більше впливає на жінок, ніж на чоловіків.

«Чи це певно емоційна складова, чи це тому, що у жінки традиційно більша функція піклувальниці. Але дослідження показують, що дійсно трішечки більше при взаємодії собак у жінок знижується кортизол, ніж у чоловіків», - каже Марина Діденко.

Власниці собак підтверджують позитивний вплив.

