На Київщині чоловік зґвалтував малолітнього хлопчика: яке покарання йому загрожує

Затриманий / © Поліція Київської області

Поліція Київської області повідомила про підозру 34-річному чоловіку за вчинення насильницьких дій сексуального характеру щодо малолітньої дитини. Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області у Telegram.

За даними правоохоронців, під час патрулювання одного з міст області в нічний час поліцейські виявили дитину разом із дорослим чоловіком, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Під час перевірки з’ясувалося, що чоловік є знайомим хлопчика.

Слідством встановлено, що наприкінці листопада цього року підозрюваний, скориставшись довірою дитини та відсутністю сторонніх осіб, вчинив щодо малолітнього сексуальне насильство.

Фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі за процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за частиною 4 статті 153 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

