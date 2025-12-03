На Киевщине мужчина изнасиловал малолетнего мальчика: какое наказание ему грозит

Задержанный / © Полиция Киевской области

Полиция Киевской области сообщила о подозрении 34-летнему мужчине за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении малолетнего ребенка. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области в Telegram.

По данным правоохранителей, во время патрулирования одного из городов области в ночное время полицейские обнаружили ребенка вместе со взрослым мужчиной, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время проверки выяснилось, что мужчина является знакомым мальчика.

Следствием установлено, что в конце ноября этого года подозреваемый, воспользовавшись доверием ребенка и отсутствием посторонних лиц, совершил в отношении малолетнего сексуальное насилие.

Фигурант задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи под процессуальным руководством Броварской окружной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении по части 4 статьи 153 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

