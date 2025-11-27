Що означає загадковий знак із трьома пасажирами в авто: українських водіїв він ставить у глухий кут

Знак із трьома пасажирами / © interia.pl

Українські водії, які подорожують Європою, все частіше помічають на дорогах незвичні знаки — зокрема, символ із чорним автомобілем та трьома силуетами всередині.

На перший погляд він здається жартом, однак насправді цей знак має чітке призначення та цікаву історію появи, повідомляє Avtomob.

Для чого призначений знак

Як пояснює Auto Swiat, у Німеччині він з’явився після змін у правилах дорожнього руху 2020 року. Ідея полягала в тому, щоб дозволити автомобілям, у яких перебуває щонайменше троє людей, користуватися смугами громадського транспорту. Це стосувалося також і мотоциклів із коляскою.

Концепцію взяли з країн, де культура спільних поїздок (carpooling) давно сприяє зменшенню заторів.

Чому знак майже не використовують

Попри офіційне затвердження, масового застосування він так і не отримав. Місцева влада у більшості міст виступила проти — там вважали, що допуск багатомісних авто на автобусні смуги може зашкодити роботі громадського транспорту.

У підсумку більшість муніципалітетів відмовилися від експерименту. Тому знак лишився радше рідкістю, ніж реальним інструментом дорожньої політики.

Чи дає він право їхати автобусною смугою

Ні. Навіть якщо в авто троє людей, користуватися смугою для громадського транспорту можна лише тоді, коли це окремо дозволено місцевими правилами та позначено додатковими знаками. У більшості німецьких міст такого дозволу немає.

Смуги для громадського транспорту переважно призначені для:

автобусів і трамваїв,

таксі,

електромобілів (у деяких регіонах).

Штрафи за порушення

У Німеччині рух автобусною смугою без дозволу карається:

55 євро — за звичайне порушення,

до 170 євро — якщо створено небезпечну ситуацію,

можливе позбавлення прав, якщо дії водія призвели до ДТП.

Що далі

Наразі Німеччина не ухвалила рішення, чи повертатися до ідеї стимулювання спільних поїздок через спеціальні смуги. Якщо концепцію переглянуть, знак може отримати друге життя. Поки ж українські водії можуть зустріти його лише зрідка — і він не означає автоматичний дозвіл їхати автобусною смугою.