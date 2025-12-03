"Україна програла": Угорщина зробила скандальну заяву про війну та звинуватила ЄС у зриві миру

Прапори Угорщини / © Reuters

Міністр оборони Угорщини Крістоф Салай-Бобровницький зробив низку резонансних заяв, повторивши торішні тези уряду щодо війни в Україні. Політик публічно заявив, що у військовому сенсі Україна "програла цю війну" Росії, аргументуючи це нібито суттєвою різницею в укомплектованості збройних сил.

Про це повідомляє угорська газета Nepszava.

Очільник Міноборони Угорщини надав свою оцінку співвідношення сил на фронті, наголошуючи на перевазі Росії. За його словами, ЗСУ укомплектовані на 40 відсотків, тоді як ЗС РФ — на 70%. Саме ця різниця, за його словами, свідчить про те, що "з військової точки зору Україна програла цю війну".

Салай-Бобровницький також заявив, що щодня на фронті нібито гине тисяча бійців, які не повертаються на поле бою, водночас чверть із них гине безпосередньо в бою.

Крістоф Салай-Бобровницький підкреслив, що миру можна досягти лише дипломатичними засобами.

"Угорщина продовжує бути на боці миру. Ми вкотре закликаємо невідкладно зупинити смерті невинних людей і проводити дипломатію замість бойових дій," — сказав міністр.

Він звинуватив лідерів країн-членів Євросоюзу в тому, що вони нібито "намагаються зірвати" наміри США встановити мир і "зроблять все, щоб війна тривала".

Політик також заявив, що висока ймовірність "навмисної або випадкової ескалації" війни становить загрозу для угорського народу.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що територія України має бути поділена, тому що це буцімто "єдине можливе довгострокове рішення".

Ми раніше інформували, що Віктор Орбан сказав, що Угорщина готова забезпечити майданчик для переговорів про мир в Україні.