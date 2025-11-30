"Гарантії безпеки можуть знадобитися і РФ": Залужний пояснив, якими вони можуть бути

Залужний / © Getty Images

У майбутньому розвиток технологій та озброєнь може призвести до того, що гарантій безпеки потребуватиме не лише Україна, але й Росія.

Про це розповів в ексклюзивній колонці для LIGA.net колишній головнокомандувач ЗСУ, посол України у Великій Британії Валерій Залужний.

За словами ексголовкома, сьогодні не можна досягнути завершення російсько-української війни, зокрема, через проблему гарантій безпеки. Річ у тім, що через неіснування поняття міжнародного права й системи його підтримки укладати мирні угоди без створення гарантій довгострокової безпеки неможливо.

«Такими гарантіями безпеки могли бути: вступ України до НАТО, розміщення на території України ядерної зброї або розміщення великого, здатного протистояти Росії військового контингенту. Проте сьогодні про це не йдеться. А з урахуванням і технологічної, і доктринальної неготовності будь-якої країни — учасниці НАТО або іншої, окрім Росії, України та Китаю, це питання принципово не може розглядатися. А отже, імовірно, війна триватиме. І не лише у військовій, а й у політичній та економічній сферах», — заявив ексголовком.

Не менш важливий той факт, що ведення війни поступово дешевшає завдяки розвитку технологій. При цьому відбувається збільшення сумарних ударних можливостей.

«Це, врешті, може привести до ситуації, коли Росії з часом потрібні будуть такі ж гарантії безпеки. Як би це дивно не звучало», — зазначає він.

Він додає, що цю функцію можуть виконати капітали обох сторін.

«Капітали, які, зі свого боку, не допустять колапсу у повоєнні роки як в Україні, так і в Росії. Бо, звісно, такі економічні збитки матимуть і політичні наслідки. Це вже було на початку XX століття», — пояснив він.

«Україна є у надскладному положенні, де за швидким миром точно стоятиме лише нищівна поразка і втрата незалежності. Проте як показав час, і його досягти не вдалося», — зазначив Залужний.