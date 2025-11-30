"Гарантии безопасности могут понадобиться и РФ": Залужный объяснил, какими они могут быть

Залужный / © Getty Images

В будущем развитие технологий и вооружений может привести к тому, что в гарантиях безопасности потребуется не только Украина, но и Россия.

Об этом рассказал в эксклюзивной колонке для LIGA.net бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

По словам эксголовкома, сегодня нельзя достичь завершения российско-украинской войны, в частности, из-за проблемы гарантий безопасности. Дело в том, что из-за несуществования понятия международного права и системы его поддержки заключать мирные соглашения без гарантий долгосрочной безопасности невозможно.

«Такими гарантиями безопасности могли быть: вступление Украины в НАТО, размещение на территории Украины ядерного оружия или размещение большого, способного противостоять России военному контингенту. Однако сегодня об этом речь не идет. А с учетом и технологической и доктринальной неготовности любой страны — участницы НАТО или другой, кроме России, Украины и Китая, этот вопрос принципиально не может рассматриваться. А значит, вероятно, война будет продолжаться. И не только в военной, но и политической и экономической сферах», — заявил эксголовком.

Не менее важен тот факт, что ведение войны постепенно дешевеет благодаря развитию технологий. При этом происходит увеличение суммарных ударных возможностей.

«Это, наконец, может привести к ситуации, когда России со временем потребуются такие же гарантии безопасности. Как бы это ни странно ни звучало», — отмечает он.

Он добавляет, что эту функцию могут выполнить капиталы обеих сторон.

«Капиталы, которые, со своей стороны, не допустят коллапса в послевоенные годы, как в Украине, так и в России. Потому что, конечно, такие экономические убытки будут и политические последствия. Это было уже в начале XX века», — пояснил он.

«Украина находится в сверхсложном положении, где за быстрым миром будет точно стоять только сокрушительное поражение и потеря независимости. Однако, как показало время, и его достичь не удалось», — отметил Залужный.