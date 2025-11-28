Бундеслига: расписание и результаты матчей 12-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица

"Бавария" / © Associated Press

С 28 по 30 ноября состоятся матчи 12-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 28 ноября, когда "РБ Лейпциг" сразится с "Боруссией" Менхенгладбах.

В субботу, 29 ноября, "Бавария" примет "Санкт-Паули", а "Байер" встретится с дортмундской "Боруссией".

Закончится тур тремя поединками в воскресенье, 30 ноября, в том числе "Айнтрахт" померяется силами с "Вольфсбургом".

Расписание и результаты матчей 12-го тура Бундеслиги

Пятница, 28 ноября

21:30 "Боруссия" Мэнхенгладбах – "РБ Лейпциг"

Суббота, 29 ноября

16:30 "Бавария" – "Санкт-Паули"

16:30 "Вердер" – "Кельн"

16:30 "Хоффенхайм" – "Аугсбург"

16:30 "Унион" – "Хайденхайм"

19:30 "Байер" – "Боруссия" Дортмунд

Воскресенье, 30 ноября

16:30 "Гамбург" – "Штутгарт"

18:30 "Айнтрахт" – "Вольфсбург"

20:30 "Фрайбург" – "Майнц"

Таблица Бундеслиги после 11-го тура / © flashscore.ua

Матчи немецкой Бундеслиги можно смотреть в прямом эфире на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

