Бундеслига: расписание и результаты матчей 12-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 12-го тура чемпионата Германии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 28 по 30 ноября состоятся матчи 12-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 28 ноября, когда "РБ Лейпциг" сразится с "Боруссией" Менхенгладбах.
В субботу, 29 ноября, "Бавария" примет "Санкт-Паули", а "Байер" встретится с дортмундской "Боруссией".
Закончится тур тремя поединками в воскресенье, 30 ноября, в том числе "Айнтрахт" померяется силами с "Вольфсбургом".
Расписание и результаты матчей 12-го тура Бундеслиги
Пятница, 28 ноября
21:30 "Боруссия" Мэнхенгладбах – "РБ Лейпциг"
Суббота, 29 ноября
16:30 "Бавария" – "Санкт-Паули"
16:30 "Вердер" – "Кельн"
16:30 "Хоффенхайм" – "Аугсбург"
16:30 "Унион" – "Хайденхайм"
19:30 "Байер" – "Боруссия" Дортмунд
Воскресенье, 30 ноября
16:30 "Гамбург" – "Штутгарт"
18:30 "Айнтрахт" – "Вольфсбург"
20:30 "Фрайбург" – "Майнц"
