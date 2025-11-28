- Дата публикации
Сборная Украины назвала состав на первую гонку сезона Кубка мира по биатлону
29 ноября новый сезон Кубка мира по биатлону начнется женской эстафетой.
Сборная Украины определилась с составом на гонку-открытие сезона Кубка мира по биатлону-2025/26 – женскую эстафету, которой начнется первый этап в шведском Эстерсунде.
Заявку на гонку сообщил тренерский штаб женской сборной Украины эксклюзивно для Суспільне Спорт.
Украинскую сборную в женской эстафете представят: Валерия Дмитренко, Кристина Дмитренко, Елена Городная и Александра Меркушина.
Для Валерии Дмитренко это будет дебютная гонка на Кубке мира.
Женская эстафета в Эстерсунде состоится в субботу, 29 ноября, начало – в 14:15 по киевскому времени.
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.
