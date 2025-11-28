Сборная Украины назвала состав на первую гонку сезона Кубка мира по биатлону

Елена Городная / © biathlon.com.ua

Сборная Украины определилась с составом на гонку-открытие сезона Кубка мира по биатлону-2025/26 – женскую эстафету, которой начнется первый этап в шведском Эстерсунде.

Заявку на гонку сообщил тренерский штаб женской сборной Украины эксклюзивно для Суспільне Спорт.

Украинскую сборную в женской эстафете представят: Валерия Дмитренко, Кристина Дмитренко, Елена Городная и Александра Меркушина.

Для Валерии Дмитренко это будет дебютная гонка на Кубке мира.

Женская эстафета в Эстерсунде состоится в субботу, 29 ноября, начало – в 14:15 по киевскому времени.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

