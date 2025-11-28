- Дата публикации
День ангела 28 ноября: кого и как поздравлять с именинами
28 ноября 2025 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 28 ноября
28 ноября 2025 поздравьте с именинами Андрея, Василия, Григория, Даниила, Ивана, Константина, Николая, Алексея, Павла, Петра, Сергея, Степана, Тимофея, Анну.
Андрей — древнегреческое происхождение, означает “мужественный”. В детстве шутник, коммуникабельный. Во взрослом возрасте становится верным.
Василий — древнегреческое имя, переводится как “царь”. В детстве надежен, серьезный. Во взрослом возрасте становится надежным.
Григорий — древнегреческие корни, толкуется как “бодрый”. В детстве решительный, заботливый. Во взрослом возрасте становится убедительным.
Даниил — древнееврейское происхождение, означает “Бог мой судья”. В детстве прямолинейный, общительный. Во взрослом возрасте становится участливым.
Иоанн — древнеиудейское имя, переводится как “милость Божия”. В детстве воспитан, тих. Во взрослом возрасте становится неторопливым.
Константин — латинские корни, толкуется как “устойчивый”. В детстве смелый, искренний. Во взрослом возрасте становится щедрым.
Николай — древнегреческое происхождение, означает “победитель народов”. В детстве тихий, дружелюбный. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.
Алексей — древнегреческое имя, переводится как “помощник”. В детстве упорный, коммуникабельный. Во взрослом возрасте становится целенаправленным.
Павел — латинские корни, толкуется как “младший”. В детстве робок, вежлив. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе.
Петр — древнегреческое происхождение, означает “скалу”. В детстве добр, воспитан. Во взрослом возрасте становится решительным.
Сергей — латинское имя, переводится как “знатный”. В детстве вежливый, тихий. Во взрослом возрасте становится справедливым.
Степан — древнегреческие корни, толкуется как “венец”. В детстве коммуникабельный, вспыльчивый. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе.
Тимофей — древнегреческое происхождение, означает “прославляющий Бога”. В детстве спокоен, легко сближается с людьми. Во взрослом возрасте становится деликатным.
Анна — древнееврейское имя, переводится как “благая”. В детстве хорошая, отзывчивая. Во взрослом возрасте становится дружелюбной.
День ангела 28 ноября — душевные поздравления в прозе
Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает, дарит тепло сердца, ясность мыслей и уверенность в каждом шагу. Желаю радости, благополучия и света на твоем пути.
***
С днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, помогает в трудные минуты, вдохновляет на добрые дела и приносит в жизнь мир, любовь и гармонию.
***
Поздравляю тебя с именинами! Пусть твое сердце всегда наполняется теплом, душа — спокойствием, а жизнь — светлыми событиями. Пусть ангел оберегает тебя от всех бед и ведет к счастью.
***
С днем ангела! Желаю, чтобы твоя жизнь была наполнена яркими мгновениями, приятными сюрпризами и искренней радостью. Пусть ангел всегда подсказывает правильный путь и оберегает от всех затруднений.
***
Поздравляю тебя! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, оберегает от невзгод, дарит здоровье, тепло сердца и счастье в каждом дне. Пусть добрые люди и светлые события окружают тебя постоянно.