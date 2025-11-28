День ангела 28 ноября: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 28 ноября, день ангела / © unsplash.com

Реклама

Кто празднует день ангела 28 ноября

28 ноября 2025 поздравьте с именинами Андрея, Василия, Григория, Даниила, Ивана, Константина, Николая, Алексея, Павла, Петра, Сергея, Степана, Тимофея, Анну.

Андрей — древнегреческое происхождение, означает “мужественный”. В детстве шутник, коммуникабельный. Во взрослом возрасте становится верным.

Василий — древнегреческое имя, переводится как “царь”. В детстве надежен, серьезный. Во взрослом возрасте становится надежным.

Реклама

Григорий — древнегреческие корни, толкуется как “бодрый”. В детстве решительный, заботливый. Во взрослом возрасте становится убедительным.

Даниил — древнееврейское происхождение, означает “Бог мой судья”. В детстве прямолинейный, общительный. Во взрослом возрасте становится участливым.

Иоанн — древнеиудейское имя, переводится как “милость Божия”. В детстве воспитан, тих. Во взрослом возрасте становится неторопливым.

Константин — латинские корни, толкуется как “устойчивый”. В детстве смелый, искренний. Во взрослом возрасте становится щедрым.

Реклама

Николай — древнегреческое происхождение, означает “победитель народов”. В детстве тихий, дружелюбный. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.

Алексей — древнегреческое имя, переводится как “помощник”. В детстве упорный, коммуникабельный. Во взрослом возрасте становится целенаправленным.

Павел — латинские корни, толкуется как “младший”. В детстве робок, вежлив. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе.

Петр — древнегреческое происхождение, означает “скалу”. В детстве добр, воспитан. Во взрослом возрасте становится решительным.

Реклама

Сергей — латинское имя, переводится как “знатный”. В детстве вежливый, тихий. Во взрослом возрасте становится справедливым.

Степан — древнегреческие корни, толкуется как “венец”. В детстве коммуникабельный, вспыльчивый. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе.

Тимофей — древнегреческое происхождение, означает “прославляющий Бога”. В детстве спокоен, легко сближается с людьми. Во взрослом возрасте становится деликатным.

Анна — древнееврейское имя, переводится как “благая”. В детстве хорошая, отзывчивая. Во взрослом возрасте становится дружелюбной.

Реклама

День ангела 28 ноября — душевные поздравления в прозе

День ангела 28 ноября — душевные поздравления в прозе / © unsplash.com

Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает, дарит тепло сердца, ясность мыслей и уверенность в каждом шагу. Желаю радости, благополучия и света на твоем пути.

***

С днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, помогает в трудные минуты, вдохновляет на добрые дела и приносит в жизнь мир, любовь и гармонию.

***

Реклама

Поздравляю тебя с именинами! Пусть твое сердце всегда наполняется теплом, душа — спокойствием, а жизнь — светлыми событиями. Пусть ангел оберегает тебя от всех бед и ведет к счастью.

***

С днем ангела! Желаю, чтобы твоя жизнь была наполнена яркими мгновениями, приятными сюрпризами и искренней радостью. Пусть ангел всегда подсказывает правильный путь и оберегает от всех затруднений.

***

Реклама

Поздравляю тебя! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, оберегает от невзгод, дарит здоровье, тепло сердца и счастье в каждом дне. Пусть добрые люди и светлые события окружают тебя постоянно.