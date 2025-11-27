Церковный праздник 28 ноября / © unsplash.com

Завтра, 28 ноября, в православном календаре день памяти святого преподобного Стефана Нового. Степан родился примерно в 715 году в Константинополе, в благочестивой христианской семье. У родителей было две дочери, и они долго молились Господу о рождении сына. После его рождения мать принесла малыша в храм Влахерн (Пресвятой Богородицы) и посвятила Богу.

В возрасте 16 лет Степана отдали к старцу Иоанну, жившему в уединенном месте на горе Авксентия (в области Вифиния). На протяжении более 15 лет он жил с Иоанном, учился монашеской жизни, практиковал аскезу. Когда наставник Иоанн умер, Степан похоронил его и продлил жизнь в пещере, ведя затворнический подвиг.

Вскоре вокруг его пещеры начали собираться другие монахи, и Степан стал игуменом монастыря, основавшегося вокруг. В возрасте около 42 лет он покинул этот монастырь и ушел в еще более суровое уединение — жил на другой горе, в келье. Но даже там ему стали следовать другие монахи, ища духовного наставника, и вокруг него снова образовалось сообщество.

Время, когда жил Степан, приходится на период иконоборчества — политической и религиозной борьбы в Византии по почитанию икон. Император Степан отказался принимать решение Иконоборческого собора в Херии (754 г.). (царствовал 741-775) был ярким сторонником иконоборчества — то есть выступал против почитания икон. Приблизительно с 760 года он начинает подвергаться преследованиям: за его веру и открытую позицию против иконоборцев.

Ему выдвинули клевету: якобы он имел сексуальные отношения с матерью, а также незаконно постриг в монашество Георгия Синклета, фаворита императора. Император послал солдат, арестовавших Степана. Сначала его отправили в монастырь в Хрипополисе, затем сослали на остров Проконнес.

После двух лет ссылки он был доставлен в тюрьму в Константинополе (приториум). После почти года заключения его приговорили к смерти: он был извлечен на улице, избивал солдатами и убит. Его тело тащили по улицам; череп впоследствии спас один из его последователей и перенес его в монастырь.

Церковный праздник 28 ноября — день памяти святого мученика Иринарха

Иринарх жил во времена преследований христиан во время правления императора Место, из которого он происходил, — Севастия (вероятно, Севастия Армении, а не Каппадокийской). (284-305 годы). Иринарх присутствовал при пытках христиан и наблюдал за их стойкостью и верой. В частности, он увидел семь женщин-христианок, которые терпели мучения за свою веру. Пораженный их мужеством, он «осиялся благодатью» и обратился в христианство, публично исповедуя Иисуса Христа. После этого он подвергся жестоким испытаниям: его бросили в болото (вода или болото), затем — в раскаленную печь, но, по преданию, он остался невредимым. В конце концов, Иринарха приговорили к смерти и усекли мечом. Дата мученичества — примерно 303 год.

Приметы 28 ноября

Народные приметы 28 ноября / © unsplash.com

Снег 28 ноября — зима будет снежной и морозной.

Туман или гололед — ожидают суровую и продолжительную зиму.

Ясное небо, звезды видны — будет сухая и холодная погода.

Что завтра нельзя делать

По народным верованиям в этот день не стоит давать в долг даже если возникает соблазн одолжить кому-то деньги или вещи. Однако если к вам обращаются за помощью, не отказывайтесь — поддержка в этот день считается хорошим делом и приносит положительные последствия.

Что можно делать завтра

По народным поверьям, 28 ноября особенно полезно прислушиваться к советам старших, ведь их опыт помогает решать сложные дела. Особый символ удачи в этот день — сойка: увидеть ее или услышать ее пение считается хорошим знаком. А если в этот момент загадать желание, оно имеет все шансы сбыться.