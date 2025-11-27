Гороскоп на 28 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда легко стать жертвой агрессии

Гороскоп на 28 ноября / © Credits

Прежде всего, желательно как можно меньше общаться с окружающими людьми, особенно теми, кто по какой-то причине неприятен или не вызывает доверия. Также очень важно соблюдать осторожность в финансовом отношении: не тратить деньги на то, без чего вполне можно обойтись а проявлять разумную экономию.

Овен

Звезды рекомендуют провести «чистку» организма – как на физическом (баня, сауна и массаж), так и на ментальном (детокс-меню), после чего вы почувствуете, что не только дышать, но и жить в целом стало куда легче.

Телец

Чужую агрессию – разумеется, по возможности – необходимо игнорировать: поставить на место поднаторевшего в искусстве грубости и хамства человека вам все равно не удастся, а вот свои нервные клетки вы изрядно попортите.

Близнецы

Сегодня не стоит обращать внимание на сны и, уж тем более, переживать из-за них: никакого отношения к реальности они иметь не будут, в данном случае они не более чем «непривычное сочетание реальных событий».

Рак

Не спешите брать на себя обязанности своих коллег, как бы они – и начальство – вас к этому ни склоняли: реальной пользы от этого не будет, а вот несправедливые замечания в свой адрес можете получить вполне.

Лев

На критику, которые вы услышите в этот день, нужно обращать внимание только в том случае, если она будет максимально полезной и конструктивной, все остальное можно с чистой совестью пропустить.

Дева

Лучшее «лекарство» от плохого настроения – работа: причем, чем глубже вы сможете в нее погрузиться, тем больше найдется приятных профессиональных и жизненных моментов, и тем легче станет у вас на душе.

Весы

Дисциплинированность и собранность важно проявлять всегда: но в этот день они избавят вас от неприятных неожиданностей: чем внимательнее вы будете относиться к своим платежам, тем меньше вероятность ошибиться.

Скорпион

Самое главное в процессе самокритики – уметь вовремя остановиться: постарайтесь отделить конструктивные суждения о присущих вам недостатках от самоедства, который ни к чему хорошему не приведет.

Стрелец

Необъяснимая – возникшая как будто бы ниоткуда – тревога, скорее всего, будет вызвана утомлением, поэтому не стоит принимать ее близко к сердцу: постарайтесь найти время для отдыха и релакса, и все пройдет.

Козерог

О том, что за работой должен следовать отдых и – наоборот, нужно помнить всегда, но в этот день – особенно: при первой же возможности необходимо отодвинуть важные дела в сторону и отправиться в ближайший парк.

Водолей

Любой – даже самый незначительный – повод для разногласий с близкими людьми может привести к серьезной – и, что очень важно, долговременной – ссоре, так что желательно свести общение с ними к минимуму.

Рыбы

Чтобы не стать жертвой мошенников, не соблазняйтесь предложениями получить большой доход, ничего для этого не сделав: помните о том, где чаще всего лежит бесплатный сыр, и действуйте соответствующим образом.

