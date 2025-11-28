- Дата публикации
Ла Лига: расписание и результаты матчей 14-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 14-го тура чемпионата Испании по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 28 ноября по 1 декабря состоятся матчи 14-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 28 ноября, игрой между "Хетафе" и "Эльче".
В субботу, 29 ноября, "Барселона" встретится с "Алавесом", а мадридский "Атлетико" примет "Реал Овьедо".
В воскресенье, 30 ноября, "Жирона", в составе которой выступают сразу три украинца полузащитник Виктор Цыганков, форвард Владислав Ванат и вратарь Владислав Крапивцов, сыграет с мадридским "Реалом" украинского голкипера Андрея Лунина.
Закончится тур в понедельник, 1 декабря, поединком между "Райо Вальекано" и "Валенсией".
Расписание и результаты матчей 14-го тура Ла Лиги
Пятница, 28 ноября
22:00 "Хетафе" – "Эльче"
Суббота, 29 ноября
15:00 "Мальорка" – "Осасуна"
17:15 "Барселона" – "Алавес"
19:30 "Леванте" – "Атлетик"
22:00 "Атлетико" – "Реал Овьедо"
Воскресенье, 30 ноября
15:00 "Реал Сосьедад" – "Вильярреал"
17:15 "Севилья" – "Бетис"
19:30 "Сельта" – "Эспаньол"
22:00 "Жирона" – "Реал" Мадрид
Понедельник, 1 декабря
22:00 "Райо Вальекано" – "Валенсия"
Таблица Ла Лиги после 13-го тура
Ранее сообщалось, что Лунин сыграл первый матч в сезоне за "Реал".