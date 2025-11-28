Ла Лига: расписание и результаты матчей 14-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

"Реал" Мадрид / © Associated Press

Реклама

С 28 ноября по 1 декабря состоятся матчи 14-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 28 ноября, игрой между "Хетафе" и "Эльче".

В субботу, 29 ноября, "Барселона" встретится с "Алавесом", а мадридский "Атлетико" примет "Реал Овьедо".

Реклама

В воскресенье, 30 ноября, "Жирона", в составе которой выступают сразу три украинца полузащитник Виктор Цыганков, форвард Владислав Ванат и вратарь Владислав Крапивцов, сыграет с мадридским "Реалом" украинского голкипера Андрея Лунина.

Закончится тур в понедельник, 1 декабря, поединком между "Райо Вальекано" и "Валенсией".

Расписание и результаты матчей 14-го тура Ла Лиги

Пятница, 28 ноября

22:00 "Хетафе" – "Эльче"

Реклама

Суббота, 29 ноября

15:00 "Мальорка" – "Осасуна"

17:15 "Барселона" – "Алавес"

19:30 "Леванте" – "Атлетик"

Реклама

22:00 "Атлетико" – "Реал Овьедо"

Воскресенье, 30 ноября

15:00 "Реал Сосьедад" – "Вильярреал"

17:15 "Севилья" – "Бетис"

Реклама

19:30 "Сельта" – "Эспаньол"

22:00 "Жирона" – "Реал" Мадрид

Понедельник, 1 декабря

22:00 "Райо Вальекано" – "Валенсия"

Реклама

Таблица Ла Лиги после 13-го тура

Таблица Ла Лиги после 13-го тура / © flashscore.ua

Ранее сообщалось, что Лунин сыграл первый матч в сезоне за "Реал".