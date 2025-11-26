Покер Мбаппе принес "Реалу" с Луниным победу в безумном матче Лиги чемпионов

Андрей Лунин / © Associated Press

Мадридский "Реал" на выезде обыграл "Олимпиакос" в матче 5-го тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Георгиос Караискакис" в городе Пирей завершился со счетом 3:4 .

Уже на 8-й минуте встречи хозяева поля неожиданно открыли счет благодаря точному удару Шикинью.

"Сливочные" ответили хет-триком Килиана Мбаппе – с 22-й по 29-ю минуту француз трижды поразил ворота соперника.

На старте второго тайма Мехди Тареми сократил отставание греческого клуба, но Мбаппе на 60-й минуте оформил покер, забив свой четвертый мяч.

"Олимпиакос" продолжил бороться и на 81-й минуте снова вплотную подобрался в счете к испанскому гранду – забил Аюб Эль-Кааби. Однако избежать поражения пирейцам все же не удалось.

Украинский голкипер Андрей Лунин вышел в стартовом составе "Реала" и отыграл весь матч, который стал для него первым в этом сезоне. Основной вратарь "бланкос" бельгиец Тибо Куртуа пропустил игру из-за желудочно-кишечной вирусной инфекции.

Украинский форвард "Олимпиакоса" Роман Яремчук провел матч на скамейке для запасных.

Обзор матча "Олимпиакос" – "Реал" Мадрид

После этой победы "Реал" (12 очков) занимает пятое место в общей турнирной таблице основного этапа Лиги чемпионов. "Олимпиакос" с 2 баллами находится на 33-й строчке.

В следующем туре Лиги чемпионов мадридцы 10 декабря примут английский "Манчестер Сити", а греческий клуб днем ранее на выезде сразится с казахстанским "Кайратом".

Напомним, в основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 клубов. Каждая команда должна сыграть по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.

Восемь лучших команд основного этапа Лиги чемпионов напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.