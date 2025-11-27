"Ливерпуль" потерпел сенсационный разгром в домашнем матче Лиги чемпионов

"Ливерпуль" / © Associated Press

"Ливерпуль" дома сенсационно потерпел разгромное поражение от ПСВ в матче пятого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле завершился со счетом 1:4 .

Уже на 6-й минуте встречи гости открыли счет – Иван Перишич реализовал пенальти.

Через десять минут мерсисайдцы отыгрались – гол забил Доминик Собослай.

А во втором тайме нидерландский клуб не оставил подопечным Арне Слота никаких шансов – ворота действующего чемпиона Англии поражали Гус Тил и Куаиб Дриуэш, который оформил дубль.

Обзор матча "Ливерпуль" – ПСВ

После этого поражения "Ливерпуль" (9 очков) занимает 13-е место в общей турнирной таблице основного этапа Лиги чемпионов . ПСВ (8 баллов) поднялся на 15-ю позицию.

В следующем туре Лиги чемпионов мерсисайдцы на выезде сразятся с миланским "Интером", а клуб из Эйндговена примет мадридский "Атлетико". Оба матча состоятся 9 декабря.

Напомним, в основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 клубов. Каждая команда должна сыграть по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.

Восемь лучших команд основного этапа Лиги чемпионов напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.