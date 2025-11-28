Кубок Украины по футболу: результаты жеребьевки 1/4 финала

Кубок Украины по футболу / © УАФ

В пятницу, 28 ноября, состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины по футболу сезона-2025/26.

На этой стадии турнира сыграют команды, которые одержали победы в матчах 1/8 финала.

Клубы УПЛ(3): "Динамо" Киев, "Металлист 1925" Харьков, ЛНЗ Черкассы;

Клубы Первой лиги (4): "Феникс-Мариуполь", "Буковина" Черновцы, "Ингулец" Петрово, "Чернигов";

Клуб Второй лиги (1): "Локомотив" Киев;

В церемонии жеребьевки приняли участие главный сержант 92 ОШБр Андрей Погорелов и известный теннисист, волонтер, офицер ВСУ Сергей Стаховский.

Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины

"Металлист 1925" (Харьков) – "Локомотив" (Киев)

"Чернигов" (Чернигов) – "Феникс-Мариуполь" (Мариуполь)

ЛНЗ (Черкассы) – "Буковина" (Черновцы)

"Динамо" (Киев) – "Ингулец" (Петрово)

Первыми указаны команды-хозяева. Противостояния будет состоять из одного поединка. В случае ничьей в основное время сразу пробивается серия пенальти – без дополнительных таймов.

Базовые даты матчей 1/4 финала – 3, 4 и 5 марта 2026 года.

Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стал "Шахтер", который в финале в серии пенальти одолел "Динамо".

Защитить трофей "горняки" уже не смогут, ведь в 1/8 финала проиграли "Динамо".