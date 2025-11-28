ТСН у соціальних мережах

Кубок України з футболу: результати жеребкування 1/4 фіналу

Дивіться всі чвертьфінальні пари національного Кубка.

Кубок України з футболу

Кубок України з футболу / © УАФ

У п'ятницю, 28 листопада, відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубка України з футболу сезону-2025/26.

На цій стадії турніру зіграють команди, які здобули перемоги в матчах 1/8 фіналу.

  • Клуби УПЛ (3): "Динамо" Київ, "Металіст 1925" Харків, ЛНЗ Черкаси;

  • Клуби Першої ліги (4): "Фенікс-Маріуполь", "Буковина" Чернівці, "Інгулець" Петрове, "Чернігів";

  • Клуб Другої ліги (1): "Локомотив" Київ;

У церемонії жеребкування взяли участь головний сержант 92 ОШБр Андрій Погорєлов та відомий тенісист, волонтер, офіцер ЗСУ Сергій Стаховський.

Результати жеребкування 1/4 фіналу Кубка України

"Металіст 1925" (Харків) – "Локомотив" (Київ)

"Чернігів" (Чернігів)– "Фенікс-Маріуполь" (Маріуполь)

ЛНЗ (Черкаси) – "Буковина" (Чернівці)

"Динамо" (Київ) – "Інгулець" (Петрове)

Першими вказані команди-господарі. Протистояння складатимуться з одного поєдинку. У разі нічиєї в основний час одразу пробивається серія пенальті – без додаткових таймів.

Базові дати матчів 1/4 фіналу – 3, 4 та 5 березня 2026 року.

Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України став "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав "Динамо".

Захистити трофей "гірники" вже не зможуть, адже в 1/8 фіналу програли "Динамо".

