Кубок України з футболу: результати жеребкування 1/4 фіналу
Дивіться всі чвертьфінальні пари національного Кубка.
У п'ятницю, 28 листопада, відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубка України з футболу сезону-2025/26.
На цій стадії турніру зіграють команди, які здобули перемоги в матчах 1/8 фіналу.
Клуби УПЛ (3): "Динамо" Київ, "Металіст 1925" Харків, ЛНЗ Черкаси;
Клуби Першої ліги (4): "Фенікс-Маріуполь", "Буковина" Чернівці, "Інгулець" Петрове, "Чернігів";
Клуб Другої ліги (1): "Локомотив" Київ;
У церемонії жеребкування взяли участь головний сержант 92 ОШБр Андрій Погорєлов та відомий тенісист, волонтер, офіцер ЗСУ Сергій Стаховський.
Результати жеребкування 1/4 фіналу Кубка України
"Металіст 1925" (Харків) – "Локомотив" (Київ)
"Чернігів" (Чернігів)– "Фенікс-Маріуполь" (Маріуполь)
ЛНЗ (Черкаси) – "Буковина" (Чернівці)
"Динамо" (Київ) – "Інгулець" (Петрове)
Першими вказані команди-господарі. Протистояння складатимуться з одного поєдинку. У разі нічиєї в основний час одразу пробивається серія пенальті – без додаткових таймів.
Базові дати матчів 1/4 фіналу – 3, 4 та 5 березня 2026 року.
Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України став "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав "Динамо".
Захистити трофей "гірники" вже не зможуть, адже в 1/8 фіналу програли "Динамо".