Кубок світу з біатлону: старт нового сезону – дивіться етап в Естерсунді на Київстар ТБ

На платформі Київстар ТБ глядачі матимуть змогу стежити за перебігом усіх гонок у прямому ефірі.

Дивіться гонки Кубка світу з біатлону на платформі Київстар ТБ

Новий сезон Кубка світу з біатлону стартує у шведському Естерсунді – і обіцяє бути насиченим, динамічним і непередбачуваним. Змагання триватимуть від 29 листопада до 7 грудня, а завершиться сезон 22 березня у норвезькому Голменколлені. На платформі Київстар ТБ глядачі матимуть змогу стежити за перебігом усіх стартів у прямому ефірі.

Перший етап включатиме традиційні для відкриття сезону дисципліни – естафети, індивідуальні гонки, спринти та гонки переслідування. Саме тут біатлоністи розпочнуть боротьбу за очки загального заліку та задаватимуть темп усьому зимовому сезону.

Українська збірна вирушає на турнір у розширеному складі. Серед жінок: Христина Дмитренко, Валерія Дмитренко, Анастасія Меркушина, Олександра Меркушина, Олена Городна та Дарина Чалик.

Серед чоловіків: Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Артем Тищенко, Антон Дудченко, Богдан Борковський, а також Богдан Цимбал.

На вболівальників чекають видовищні перегони, напружена боротьба та перші яскраві розв'язки нового сезону з біатлону.

Розклад стартів у Естерсунді: 

29 листопада

14:15 – Естафета, 4х6, жінки

17:55 – Естафета, 4х7,5, чоловіки

30 листопада

15:00 – Одиночна змішана естафета

17:40 – Змішана естафета

2 грудня

16:30 – Індивідуальна гонка, 15 км, жінки

3 грудня

16:30 – Індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки

5 грудня

17:00 – Спринт, 7,5 км, жінки

6 грудня

17:30 – Спринт, 10 км, чоловіки

7 грудня

14:15 – Гонка переслідування, 10 км, жінки

16:15 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

Пряма трансляція етапу Кубка світу з біатлону в Естерсунді буде доступна на платформі Київстар ТБ у спеціальному плейлисті "Київстар ТБ Біатлон". Глядачі зможуть насолодитися найкращими моментами гонок у високій якості та з професійним коментуванням.

Аби вам було зручніше стежити за улюбленими спортивними подіями, користуйтеся оновленим тематичним розділом – "Спорт" на платформі Київстар ТБ. Тут ви знайдете актуальний розклад, анонси матчів і змагань, а також зможете швидко обрати контент, який вас цікавить. Вболівайте за улюблених спортсменів зручно й без зайвих зусиль – усі спортивні події в одному місці на платформі Київстар ТБ.

