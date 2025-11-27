- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 133
- Час на прочитання
- 1 хв
"Динамо" звільнило Шовковського з посади головного тренера
Виконувачем обов'язків головного тренера "біло-синіх" призначено Ігоря Костюка.
Київське "Динамо" звільнило Олександра Шовковського з посади головного тренера.
Про це повідомляється на офіційному сайті столичного клубу.
"Тренерський штаб команди звільнено від виконання обов'язків. Виконувачем обов'язків головного тренера призначено Ігоря Костюка, керманича "Динамо" U-19", – йдеться в заяві.