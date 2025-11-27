ТСН у соціальних мережах

"Динамо" звільнило Шовковського з посади головного тренера

Виконувачем обов'язків головного тренера "біло-синіх" призначено Ігоря Костюка.

Олександр Шовковський

Олександр Шовковський / © ФК Динамо Київ

Київське "Динамо" звільнило Олександра Шовковського з посади головного тренера.

Про це повідомляється на офіційному сайті столичного клубу.

"Тренерський штаб команди звільнено від виконання обов'язків. Виконувачем обов'язків головного тренера призначено Ігоря Костюка, керманича "Динамо" U-19", – йдеться в заяві.

