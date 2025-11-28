Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на Аляске / Архивное фото / © Associated Press

Соединенные Штаты готовы признать контроль России над Крымом и другими оккупированными украинскими территориями, чтобы обеспечить соглашение о прекращении войны. Этот «мирный план» , нарушающий дипломатическую конвенцию США, вероятно, будет реализован, несмотря на обеспокоенность европейских союзников Украины.

Об этом пишет The Telegraph.

План Трампа и прямое предложение Путину

Издание сообщает, что Дональд Трамп направил своего посланника Стива Виткоффа и зятя Джареда Кушнера в Москву для прямого предложения Владимиру Путину.

Первоначальный мирный план, состоявший из 28 пунктов и сформулированный Виткоффом после переговоров с российскими чиновниками, предлагал «де-факто» признание со стороны США по Крыму, а также оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Кроме того, стратегия предусматривала «де-факто» признание контроля России над территориями в Херсонской и Запорожской областях, находящихся по линии столкновения, после подписания любого соглашения о прекращении огня.

Позже украинские и американские чиновники провели экстренные переговоры в Женеве и согласовали новый план из 19 пунктов, который, как утверждается, менее благоприятный для Москвы. Однако многочисленные источники предполагают, что американские предложения по признанию оккупации остаются частью новой стратегии.

«Красная линия» для Киева и Европы

Несмотря на эти американские предложения, Киев не будет вынужден признать контроль России над незаконно аннексированными территориями, поскольку Конституция Украины запрещает любому президенту или правительству уступать территорию без проведения общенационального референдума.

Глава Офиса президента Андрей Ермак и советник президента по вопросам национальной безопасности Рустем Умеров ожидают встречи с американскими чиновниками в резиденции Трампа во Флориде. Комментируя ситуацию, Ермак подчеркнул, что территориальные уступки являются «красной линией» для Украины:

«Пока Зеленский президент, никто не должен рассчитывать на то, что мы откажемся от территории. Он не откажется от территории. Конституция это запрещает. Никто не может этого сделать, если только он не хочет пойти против Конституции Украины и украинского народа», – отметил Ермак.

Очевидное предложение Вашингтона о признании вызвало беспокойство среди европейских союзников, неоднократно отвергавших поддержку мирного соглашения, терпящего изменение границ силой.

«Это остается одним из фундаментальных принципов сохранения стабильности и мира в Европе и за ее пределами», — сообщили лидеры коалиции, выступающие против признания аннексированных территорий.

Напомним, Вашингтон засекретил новый мирный план даже от ЕС. По информации Politico, США "отстранили" Европу от работы над документом.