Средняя зарплата для расчета пенсий выросла: как это повлияет на кошельки украинцев

Деньги / © Getty Images

В Украине зафиксировали рост показателя средней заработной платы. Он является ключевым для исчисления пенсий. А в октябре 2025 года этот показатель составил 21 578 гривен 46 копеек. Об этом стало известно после утверждения соответствующего показателя 25 ноября 2025 года.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

Именно от этой суммы зависит размер страховых взносов и, согласно Закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», предстоящие пенсионные выплаты граждан.

Рост средней зарплаты для расчета пенсий фиксируется уже второй месяц подряд, продолжая тенденцию обновления после летнего снижения. Для сравнения, в сентябре 2025 года показатель составил 21190 гривен. Таким образом, октябрьское повышение составило 388 гривен. Самый высокий уровень средней зарплаты в 2025 году зафиксировали в июне — 22 336 гривен 81 копейка.

Финансирование социальных выплат в ноябре

Параллельно с обновлением показателей ПФУ активно финансирует текущие социальные выплаты. По состоянию на 27 ноября Фонд направил значительные средства на социальную поддержку:

Пенсионные выплаты — 68 млрд гривен (из них 59 млрд грн через банки и 9 млрд грн через «Укрпочту»).

Жилищные субсидии и льготы — 2,6 млрд гривен.

Страховые выплаты — 3 млрд гривен (включая 1,8 млрд грн на оплату больничных).

Государственные пособия — 8,4 млрд гривен.

В ноябре органы Пенсионного фонда предоставили гражданам более 1,35 млн различных услуг.

Ранее сообщалось, что средняя номинальная заработная плата в Украине в сентябре текущего года выросла до 26 623 грн, увеличившись на 2,7% по сравнению с августом.

