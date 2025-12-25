Простуда: минерал, который может сократить течение болезни на несколько дней

Простуда / © Credits

Витамины, домашние рецепты, спреи и леденцы, однако среди самых популярных средств уже много лет остается цинк. Но что по этому поводу говорит современная наука, рассказало издание The Washington Post и разложило все по полочкам.

Цинк — не панацея, но и не миф

Важно сразу уточнить, что цинк не предотвращает простуду и не лечит ее. Однако при правильном использовании он может немного сократить продолжительность симптомов. Обычно простуда длится от 7 до 10 дней. Цинк в некоторых случаях может «сэкономить» один — два дня болезни, хотя полностью симптомы не исчезают.

Как работает цинк

цинк может препятствовать риновирусам (они вызывают около 50% всех простуд) проникать в клетки;

он поддерживает работу иммунной системы;

помогает организму быстрее реагировать на инфекцию.

Однако, стоит помнить, но окончательных научных доказательств еще нет, что цинк работает как профилактика, есть умеренные доказательства, что он может сократить продолжительность простуды примерно на два дня, если начать прием уже во время болезни.

Побочные эффекты

Вместе с потенциальной пользой цинк имеет и минусы. Среди самых частых побочных эффектов:

раздражение рта или носа;

нарушение вкуса;

боль в животе;

тошнота, диарея или запор.

Отдельное внимание врачи обращают на назальные спреи с цинком, они могут стать причиной случаев частичной или постоянной потери обоняния.

Сколько нужно цинка

Наш организм не вырабатывает цинк самостоятельно, но он критически важен для:

иммунитета;

обмена веществ;

заживления ран.

Рекомендуемая суточная норма:

8 мг для женщин

11 мг для мужчин

Основные источники — мясо, рыба, морепродукты (особенно устрицы).

В то же время врачи предостерегают, что более 50 мг в сутки существенно повышает риск побочных реакций.

Как правильно использовать цинк при простуде

Придерживайтесь нескольких простых правил:

Не принимайте цинк для профилактики — только когда симптомы уже появились.

Не сочетайте цинк с продуктами, которые снижают его всасывание:

клетчаткой, бобовыми, злаками, продуктами с высоким содержанием кальция и железа, а также алкоголем.

Обязательно посоветуйтесь с врачом, если принимаете другие лекарства, ведь высокие дозы цинка могут взаимодействовать с некоторыми препаратами.

Даже самые популярные добавки не заменят базовых вещей, а именно, сбалансированного питания, достаточного количества воды и качественного сна. Именно они формируют основу сильного иммунитета и помогают организму восстанавливаться быстрее.

Цинк — не волшебное средство и точно не «щит» от простуды. Но если использовать его вовремя, умеренно и с умом, он может немного сократить продолжительность болезни. Главное — не превышать дозу и помнить, что забота об организме работает лучше, чем любая универсальная таблетка.