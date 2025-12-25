- Дата публікації
Застуда: мінерал, який може скоротити перебіг хвороби на кілька днів
Коли нежить, біль у горлі та загальна слабкість з’являються у найневдаліший момент — перед важливою зустріччю, подорожжю чи сімейною подією — ми починаємо шукати «швидке рішення» та здається все ж таки його знайшли.
Вітаміни, домашні рецепти, спреї та льодяники, однак серед найпопулярніших засобів уже багато років залишається цинк. Але що з цього приводу каже сучасна наука, розповіло видання The Washington Post та розклало все по поличках.
Цинк — не панацея, але й не міф
Важливо одразу уточнити, що цинк не запобігає застуді та не лікує її. Проте за правильного використання він може трохи скоротити тривалість симптомів. Зазвичай застуда триває від 7 до 10 днів. Цинк у деяких випадках може «зекономити» один — два дні хвороби, хоча повністю симптоми не зникають.
Як працює цинк
цинк може перешкоджати риновірусам (вони спричиняють близько 50% усіх застуд) проникати у клітини;
він підтримує роботу імунної системи;
допомагає організму швидше реагувати на інфекцію.
Однак, варто памʼятати, но остаточних наукових доказів ще не має, що цинк працює як профілактика, є помірні докази, що він може скоротити тривалість застуди приблизно на два дні, якщо почати приймання вже під час хвороби.
Побічні ефекти
Разом із потенційною користю цинк має й мінуси. Серед найчастіших побічних ефектів:
подразнення рота чи носа;
порушення смаку;
біль у животі;
нудота, діарея чи закреп.
Окрему увагу лікарі звертають на назальні спреї з цинком, вони можуть стати причиною випадків часткової чи постійної втрати нюху.
Скільки потрібно цинку
Наш організм не виробляє цинк самостійно, але він критично важливий для:
імунітету;
обміну речовин;
загоєння ран.
Рекомендована добова норма:
8 мг для жінок
11 мг для чоловіків
Основні джерела — м’ясо, риба, морепродукти (особливо устриці).
Водночас лікарі застерігають, що понад 50 мг на добу суттєво підвищує ризик побічних реакцій.
Як правильно використовувати цинк за застуди
Дотримуйтеся кількох простих правил:
Не приймайте цинк для профілактики — лише коли симптоми вже з’явилися.
Не поєднуйте цинк із продуктами, які знижують його всмоктування:
клітковиною, бобовими, злаками, продуктами з високим вмістом кальцію та заліза, а також алкоголем.
Обов’язково порадьтеся з лікарем, якщо приймаєте інші ліки, адже високі дози цинку можуть взаємодіяти з деякими препаратами.
Навіть найпопулярніші добавки не замінять базових речей, а саме, збалансованого харчування, достатньої кількості води та якісного сну. Саме вони формують основу сильного імунітету та допомагають організму відновлюватися швидше.
Цинк — не чарівний засіб і точно не «щит» від застуди. Але якщо використовувати його вчасно, помірно та з розумом, він може трохи скоротити тривалість хвороби. Головне — не перевищувати дозу та пам’ятати, що турбота про організм працює краще, ніж будь-яка універсальна пігулка.