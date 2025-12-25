Застуда: мінерал, який може скоротити перебіг хвороби на кілька днів

Застуда / © Credits

Реклама

Вітаміни, домашні рецепти, спреї та льодяники, однак серед найпопулярніших засобів уже багато років залишається цинк. Але що з цього приводу каже сучасна наука, розповіло видання The Washington Post та розклало все по поличках.

Цинк — не панацея, але й не міф

Важливо одразу уточнити, що цинк не запобігає застуді та не лікує її. Проте за правильного використання він може трохи скоротити тривалість симптомів. Зазвичай застуда триває від 7 до 10 днів. Цинк у деяких випадках може «зекономити» один — два дні хвороби, хоча повністю симптоми не зникають.

Як працює цинк

цинк може перешкоджати риновірусам (вони спричиняють близько 50% усіх застуд) проникати у клітини;

він підтримує роботу імунної системи;

допомагає організму швидше реагувати на інфекцію.

Однак, варто памʼятати, но остаточних наукових доказів ще не має, що цинк працює як профілактика, є помірні докази, що він може скоротити тривалість застуди приблизно на два дні, якщо почати приймання вже під час хвороби.

Реклама

Побічні ефекти

Разом із потенційною користю цинк має й мінуси. Серед найчастіших побічних ефектів:

подразнення рота чи носа;

порушення смаку;

біль у животі;

нудота, діарея чи закреп.

Окрему увагу лікарі звертають на назальні спреї з цинком, вони можуть стати причиною випадків часткової чи постійної втрати нюху.

Скільки потрібно цинку

Наш організм не виробляє цинк самостійно, але він критично важливий для:

імунітету;

обміну речовин;

загоєння ран.

Рекомендована добова норма:

Реклама

8 мг для жінок

11 мг для чоловіків

Основні джерела — м’ясо, риба, морепродукти (особливо устриці).

Водночас лікарі застерігають, що понад 50 мг на добу суттєво підвищує ризик побічних реакцій.

Як правильно використовувати цинк за застуди

Дотримуйтеся кількох простих правил:

Не приймайте цинк для профілактики — лише коли симптоми вже з’явилися.

Не поєднуйте цинк із продуктами, які знижують його всмоктування:

клітковиною, бобовими, злаками, продуктами з високим вмістом кальцію та заліза, а також алкоголем.

Обов’язково порадьтеся з лікарем, якщо приймаєте інші ліки, адже високі дози цинку можуть взаємодіяти з деякими препаратами.

Навіть найпопулярніші добавки не замінять базових речей, а саме, збалансованого харчування, достатньої кількості води та якісного сну. Саме вони формують основу сильного імунітету та допомагають організму відновлюватися швидше.

Реклама

Цинк — не чарівний засіб і точно не «щит» від застуди. Але якщо використовувати його вчасно, помірно та з розумом, він може трохи скоротити тривалість хвороби. Головне — не перевищувати дозу та пам’ятати, що турбота про організм працює краще, ніж будь-яка універсальна пігулка.