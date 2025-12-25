День ангела 25 грудня: кого та як вітати з іменинами

Яке сьогодні, 25 грудня, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 25 грудня

25 грудня 2025 року привітайте з іменинами Василя, Григорія, Дмитра, Костянтина, Леоніда, Михайла, Миколу, Олександра, Марію.

Василь — давньогрецьке походження, означає “цар”. В дитинстві спокійний, вихований. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Григорій — давньогрецьке ім’я, перекладається як “пильний”. В дитинстві непосидючий, активний. В дорослому віці стає імпульсивним.

Дмитро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “присвячений Деметрі”. В дитинстві надійний, спокійний. В дорослому віці стає практичним.

Костянтин — латинське походження, означає “стійкий”. В дитинстві тихий, добрий. В дорослому віці стає працьовитим.

Леонід — давньогрецьке ім’я, перекладається як “подібний до лева”. В дитинстві життєрадісний, легкий. В дорослому віці стає доброзичливим.

Михайло — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “хто як Бог”. В дитинстві чесний, вихований. В дорослому віці стає справедливим.

Микола — давньогрецьке походження, означає “переможець народів”. В дитинстві наполегливий, жвавий. В дорослому віці стає цілеспрямованим.

Олександр — давньогрецьке ім’я, перекладається як “захисник”. В дитинстві дружелюбний, активний. В дорослому віці стає відданим.

Марія — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “кохана”. В дитинстві співчутлива, добра. В дорослому віці стає наївною.

День ангела 25 грудня — душевні привітання в прозі

Вітаю з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель щодня оберігає від усього лихого, дарує внутрішній спокій, світлу віру та добробут. Бажаю, щоб у серці завжди жила надія, а поруч були щирі люди.

***

Щиро вітаю з днем твого ангела-охоронця! Нехай він невидимо веде тебе правильною дорогою, підказує мудрі рішення та захищає у хвилини сумнівів. Хай життя буде наповнене любов’ю, теплом і гармонією.

***

З днем ангела! Нехай молитва твого небесного заступника стане щитом від негараздів, а кожен день приносить радість, світлі думки та впевненість у завтрашньому дні. Бажаю миру в душі та щастя в домі.

***

Вітаю з іменинами! Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч — у радості й у випробуваннях, надихає на добрі вчинки та допомагає зберігати чистоту серця. Нехай Господь благословляє кожен твій крок.

***

З днем ангела від щирого серця! Бажаю, щоб небесна опіка наповнювала твоє життя світлом, любов’ю та добром. Нехай здійснюються мрії, а доля дарує щасливі зустрічі й спокійні дні.