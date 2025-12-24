ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
158
Час на прочитання
2 хв

Яке завтра, 25 грудня, свято — все про цей день, яке церковне свято

Завтра, 25 грудня, День гарбузового пирога. Віряни святкують Різдво Христове. До Нового року залишилося 6 днів.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Яке свято 25 грудня 2025 року

Яке свято 25 грудня 2025 року / © ТСН

25 грудня 2025 року — четвер. 1400-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

25 грудня віряни святкують Різдво Христове / © pexels.com

25 грудня віряни святкують Різдво Христове / © pexels.com

Завтра, 25 грудня, віряни святкують Різдво Христове. Різдво нагадує про смирення й милосердя: Спаситель народився не в палаці, а в убогій стаєнці, серед простоти й тиші. Це свято вчить бачити цінність у простих речах, відкривати серце для добра та підтримки ближніх. Напередодні Різдва, у Святвечір, родина збирається за спільною вечерею після появи першої зірки — символу Вифлеємської зорі. На столі зазвичай 12 пісних страв, серед яких головна — кутя, що уособлює життя, пам’ять роду та добробут.

25 грудня в Україні і світі святкують День гарбузового пирога / © pexels.com

25 грудня в Україні і світі святкують День гарбузового пирога / © pexels.com

25 грудня в Україні і світі святкують День гарбузового пирога. Це неофіційне, але дуже затишне гастрономічне свято, що ідеально вписується в різдвяну атмосферу тепла й домашнього спокою. Цей день бере початок у США, де гарбузовий пиріг став справжнім символом родинних свят — насамперед Дня подяки та Різдва. Ідея свята проста й щира: вшанувати домашню випічку як знак турботи, традицій і часу, проведеного разом. Гарбуз у багатьох культурах уособлює достаток, родючість і добробут. Пиріг із нього — це поєднання солодкого смаку, пряних ароматів і відчуття дому. Кориця, мускатний горіх, гвоздика та імбир створюють той самий різдвяний настрій, який асоціюється з теплом і спокоєм.

25 грудня День A’Phabet або День без «L» / © pexels.com

25 грудня День A’Phabet або День без «L» / © pexels.com

Також 25 грудня День A’Phabet або День без «L». Ідея Дня A’Phabet полягає в тому, щоб тимчасово «викреслити» літеру «L» з алфавіту — принаймні в усному мовленні чи письмових забавах. Назва A’Phabet — це іронічна форма слова Alphabet, з якого нібито «зникла» літера L. Свято виникло в англомовному середовищі як різдвяний жарт. У цей день дозволено порушувати серйозність, гратися зі словами й дивитися на мову з усмішкою. Різдво — час радості, тож і мовні експерименти тут дуже доречні.

Дата публікації
Кількість переглядів
158
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie