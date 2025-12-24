Яке свято 25 грудня 2025 року / © ТСН

25 грудня 2025 року — четвер. 1400-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

25 грудня віряни святкують Різдво Христове / © pexels.com

Завтра, 25 грудня, віряни святкують Різдво Христове. Різдво нагадує про смирення й милосердя: Спаситель народився не в палаці, а в убогій стаєнці, серед простоти й тиші. Це свято вчить бачити цінність у простих речах, відкривати серце для добра та підтримки ближніх. Напередодні Різдва, у Святвечір, родина збирається за спільною вечерею після появи першої зірки — символу Вифлеємської зорі. На столі зазвичай 12 пісних страв, серед яких головна — кутя, що уособлює життя, пам’ять роду та добробут.

25 грудня в Україні і світі святкують День гарбузового пирога / © pexels.com

25 грудня в Україні і світі святкують День гарбузового пирога. Це неофіційне, але дуже затишне гастрономічне свято, що ідеально вписується в різдвяну атмосферу тепла й домашнього спокою. Цей день бере початок у США, де гарбузовий пиріг став справжнім символом родинних свят — насамперед Дня подяки та Різдва. Ідея свята проста й щира: вшанувати домашню випічку як знак турботи, традицій і часу, проведеного разом. Гарбуз у багатьох культурах уособлює достаток, родючість і добробут. Пиріг із нього — це поєднання солодкого смаку, пряних ароматів і відчуття дому. Кориця, мускатний горіх, гвоздика та імбир створюють той самий різдвяний настрій, який асоціюється з теплом і спокоєм.

25 грудня День A’Phabet або День без «L» / © pexels.com

Також 25 грудня День A’Phabet або День без «L». Ідея Дня A’Phabet полягає в тому, щоб тимчасово «викреслити» літеру «L» з алфавіту — принаймні в усному мовленні чи письмових забавах. Назва A’Phabet — це іронічна форма слова Alphabet, з якого нібито «зникла» літера L. Свято виникло в англомовному середовищі як різдвяний жарт. У цей день дозволено порушувати серйозність, гратися зі словами й дивитися на мову з усмішкою. Різдво — час радості, тож і мовні експерименти тут дуже доречні.