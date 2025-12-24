Чому не варто викидати лимонну шкірку: 6 несподіваних користей для здоров’я

Лимони / © unsplash.com

Лимонну шкірку часто викидають, не замислюючись. Водночас дослідження показують: цедра безпечна для вживання і містить чимало корисних речовин, які можуть доповнити щоденний раціон.

Про це повідомило видання Verywellhealth.

Антиоксиданти у високій концентрації

Лимонна шкірка містить вітамін C, D-лімонен і флавоноїд гесперидин — сполуки, що допомагають організму боротися з оксидативним стресом і підтримують імунітет. Наукові дані показують, що в цедрі антиоксидантів навіть більше, ніж у м’якоті чи соку, а за активністю вона може перевершувати шкірку інших цитрусових.

Клітковина та мінерали

Одна столова ложка лимонної цедри містить лише кілька калорій, але забезпечує організм пектином — різновидом клітковини. Також у шкірці є кальцій, калій, магній і помітна частка добової норми вітаміну C.

Підтримка здоров’я ротової порожнини

Дослідження свідчать, що екстракти лимонної шкірки можуть пригнічувати ріст бактерій у роті, зокрема тих, які пов’язують із карієсом і проблемами ясен.

Користь для серця і судин

Антиоксиданти та клітковина з цедри потенційно сприяють зниженню артеріального тиску та рівня холестерину. Частина досліджень фіксує позитивний вплив екстрактів лимонної шкірки на серцево-судинні показники, хоча вчені наголошують на потребі додаткових випробувань.

Антимікробні властивості

Лабораторні дослідження показують, що речовини в лимонній шкірці можуть стримувати ріст деяких бактерій і грибків. Водночас ці дані потребують підтвердження у ширших дослідженнях за участю людей.

Потенціал у профілактиці раку

Антиоксиданти, зокрема D-лімонен і гесперидин, пов’язують зі здатністю підтримувати ріст здорових клітин. Деякі наукові роботи також знаходять зв’язок між споживанням цитрусових шкірок і зниженням ризику окремих видів раку, хоча доказова база поки що обмежена.

Як додати цедру до раціону

Фахівці радять ретельно мити лимони перед використанням, щоб позбутися залишків пестицидів. Цедру можна додавати до напоїв, десертів, маринадів, заправок, риби чи супів, а також зберігати в холодильнику кілька днів.

