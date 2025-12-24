Що подарувати друзям на Новий 2026 рік: ідеї корисних презентів на будь-який смак та гаманець

Подарунки на Новий рік друзям

Реклама

Що подарувати на Новий 2026 рік друзям? Сьогодні ми все частіше відмовляємося від банальних косметичних наборів чи чергових сувенірних чашок, які роками припадають пилом на полицях, а вибираємо, насамперед корисні подарунки, такі, що є проявом турботи.

Пропонуємо добірку подарунків, що ідеально відповідають вимогам часу: від практичних рішень для автономності оселі до речей, що здатні подарувати душевний спокій і затишок навіть у найскладніші моменти.

Що подарувати друзям на Новий рік

Символічні та теплі подарунки (до 300 грн)

Коли бюджет обмежений, головну роль відіграє душевність. Це дрібниці, які кажуть: «Я поруч і дбаю про тебе».

Реклама

Набір для «переможного» глінтвейну. Створіть власну суміш прянощів, поєднавши палички духмяної кориці, зірочки бадьяну та висушені скибочки апельсина у крафтовому пакуванні. Доповніть цей набір пляшкою якісного вина від вітчизняних виноробів. Це чудовий привід для друга влаштувати теплий вечір і зігрітися посеред зими.

Тепло від українських брендів. Зверніть увагу на яскраві шкарпетки від українських дизайнерів. Оберіть пару з іронічними мемами 2025 року, патріотичними символами або надихаючими цитатами видатних українців. Такий подарунок поєднує в собі щоденний комфорт, стиль та гарантований гарний настрій.

Світло в кишені. Невеликий, але потужний ліхтарик-брелок на акумуляторі стане незамінним помічником у нинішніх умовах. Це максимально практична річ, яка завжди буде під рукою в темному під’їзді чи під час прогулянки вечірнім містом, щоразу нагадуючи другу про вашу увагу до його безпеки.

Практичність та комфорт (до 800 грн)

У цій ціновій категорії найкраще обирати речі, які допомагають облаштувати побут та додають оселі автономності. Це подарунки для тих, хто цінує функціональність і хоче почуватися комфортно за будь-яких обставин.

Світло, що дарує атмосферу. Сучасна настільна лампа з вбудованим акумулятором або якісна LED-гірлянда, що працює від батарейок. Такі речі стають справжнім порятунком під час відключень електроенергії, перетворюючи звичайну кімнату на затишний простір, де можна продовжувати читати або спілкуватися навіть у повній темряві.

Інтелектуальне дозвілля з українським характером . Сьогодні вітчизняні видавництва настільних ігор пропонують неймовірний асортимент. Оберіть захопливу стратегію про історію України, квіз на знання мови чи детективну пригоду. Це чудовий привід відкласти гаджети та провести вечір у живому спілкуванні з найближчими.

Цифрові розваги на цілий рік. Річна передплата на популярні українські медіасервіси, або доступ до музичної платформи. Це подарунок, який не займає місця на полиці, але щодня дарує другу можливість переглядати кіноновинки у високій якості або слухати улюблені треки без реклами протягом усього 2026 року.

Грунтовні та корисні рішення (до 2500 грн)

Коли бюджет дозволяє обрати щось вагоміше, варто зосередитися на речах, що стануть інвестицією в щоденний комфорт або захоплення вашого друга. Такі подарунки зазвичай служать роками і щоразу нагадують про вашу підтримку та увагу до деталей.

Крафтовий бокс «Смак України» . Це чудовий спосіб висловити турботу і водночас підтримати малий бізнес. Зберіть унікальний бокс із делікатесів від місцевих фермерів: витримані сири, натуральне в’ялене м’ясо, запашний карпатський чай та екологічний мед. Такий подарунок перетворюється на справжню смакову подорож і дарує незабутні емоції за святковим столом.

Надійний Powerbank високої ємності. У нинішніх реаліях якісна портативна батарея — це чи не найщиріший прояв дружби. Обирайте перевірені моделі з функцією швидкої зарядки та великим обсягом енергії. Це гарантія того, що дорога вам людина завжди зможе зарядити смартфон чи ноутбук і залишатиметься на зв’язку навіть під час тривалих перебоїв з електрикою.

Арсенал для справжнього кавомана. Для поціновувачів ранкових ритуалів ідеальним подарунком стане набір для приготування кави. Можна обрати якісний ручний млинок, керамічну воронку або стильну мідну джезву, додавши до них кілька пачок добірного зерна від топових українських обсмажувальників. Власноруч приготований напій зі свіжозмелених зерен створює особливу атмосферу затишку та спокою.

Незалежно від того, яку суму ви плануєте витратити, головним складником будь-якого подарунка залишається ваше щире ставлення. Навіть найскромніший сюрприз засяє по-новому, якщо ви доповните його особистою листівкою з кількома теплими побажаннями, написаними від руки. Якщо ж ваш вибір припав на складний технічний пристрій або збірний набір, подбайте про естетичне пакування, адже передчуття дива починається саме з розгортання паперу. Пам’ятайте, що новорічний презент — це насамперед прояв вашої вдячності за дружбу та знак того, наскільки важливою для вас є ця людина.