Дослідження Королівського коледжу Лондона показало, що темний шоколад містить речовину теобромін, яка потенційно здатна уповільнювати біологічне старіння. Вчені дослідили понад 1600 учасників і з’ясували, що підвищений рівень теобромину в крові пов’язаний із молодшим біологічним віком тіла.

Про це пише Express.

Біологічний вік відображає стан організму, його здоров’я та функціональні можливості, а не календарний вік. Наприклад, 45-річний учасник дослідження міг мати біологічний вік 35 років, якщо рівень теобромину був високим.

Професор Джордана Белл, авторка дослідження, зазначила: «Наше відкриття показує зв’язок між компонентами темного шоколаду та збереженням молодості. Це не означає, що потрібно їсти більше шоколаду, але дослідження допомагає зрозуміти, як харчування впливає на довголіття».

Вчені також перевіряли какао та кофеїн, але омолоджуючі властивості знайшли тільки у теобромині. Це природне рослинне з’єднання, яке, окрім потенційного впливу на старіння, має антиоксидантні властивості, покращує кровообіг, когнітивні функції та може знижувати рівень холестерину.

Доктор Рамі Саад, головний дослідник, зазначив, що відкриття «може стати основою для нових досліджень старіння та профілактики різних захворювань».

Не всі батончики з маркуванням «темний шоколад» корисні. Фахівці радять обирати вироби з не менше ніж 70% какао, без зайвих цукрів та додатків. Саме такі продукти можуть давати користь організму і допомагати підтримувати здоров’я та молодість.

