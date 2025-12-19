ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
244
Час на прочитання
3 хв

14 продуктів, які знижують холестерин і підтримують здоров’я серця

Щоденний раціон може або погіршувати, або покращувати стан серцево-судинної системи. Ось продукти, які пов’язують зі зниженням «поганого» холестерину.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Їжа

Їжа / © Pexels

Раціон харчування має безпосередній вплив на рівень холестерину та стан серцево-судинної системи. Як свідчать наукові дані, окремі продукти здатні знижувати концентрацію ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ) — так званого «поганого» холестерину — і водночас підтримувати або підвищувати рівень ліпопротеїнів високої щільності (ЛПВЩ).

Про це повідомило видання Verywellhealth.

Експерти радять робити ставку на свіжі та мінімально оброблені продукти, що містять клітковину, корисні жири й антиоксиданти. Зокрема, темна листова зелень — шпинат, кейл, мангольд і листова капуста — багата на активні сполуки, які допомагають зв’язувати холестерин у травному тракті та сприяють його виведенню. Дослідження також показують зв’язок між регулярним вживанням цих овочів і зниженням ризику серцево-судинних захворювань.

Загалом овочі є важливим елементом дієти для здоров’я серця. Вони забезпечують організм вітамінами, мінералами та харчовими волокнами, які допомагають контролювати рівень холестерину й артеріального тиску. Наукові спостереження свідчать: споживання понад трьох порцій овочів і фруктів щодня пов’язане зі зменшенням рівня ЛПНЩ.

Серед фруктів особливу користь приписують ягодам — полуниці, чорниці, малині та ожині. Вони містять антиоксиданти й клітковину, що допомагають знижувати запалення в організмі. Регулярне вживання ягід асоціюється зі зменшенням рівня ЛПНЩ, тригліцеридів і показників артеріального тиску. Схожий ефект мають і яблука завдяки високому вмісту розчинної клітковини.

Важливу роль у харчуванні відіграють цільнозернові продукти — овес, ячмінь, коричневий і дикий рис, булгур, кіноа. Дослідження підтверджують, що вівсянка та інші зернові з високим вмістом розчинної клітковини сприяють зниженню рівня ЛПНЩ. Споживання трьох порцій цільного зерна на день пов’язують зі зменшенням ризику серцевих хвороб і інсульту.

Бобові культури — квасоля, сочевиця та горох — також багаті на клітковину, яка допомагає організму позбавлятися надлишку холестерину. Наукові дані вказують, що регулярне вживання бобових може знижувати рівень ЛПНЩ і водночас зменшувати ризик розвитку діабету та ожиріння.

Окреме місце у раціоні займають горіхи — мигдаль, волоські горіхи, кеш’ю та фісташки. Вони містять клітковину й омега-3 жирні кислоти. Метааналізи досліджень показують, що регулярне споживання горіхів пов’язане зі зниженням загального холестерину, ЛПНЩ і тригліцеридів.

Корисними для серця вважають і жирні сорти риби — лосось, сардини, форель. Вони є джерелом омега-3 жирних кислот, які асоціюються з підвищенням рівня ЛПВЩ та зменшенням ризику гіпертонії, серцевих захворювань і метаболічного синдрому.

Позитивний вплив на ліпідний профіль крові мають також авокадо й оливкова олія. Авокадо поєднує клітковину з мононенасиченими жирами, що сприяють зниженню ЛПНЩ і підвищенню ЛПВЩ. Оливкова олія — ключовий елемент середземноморської дієти — містить поліфеноли, які допомагають зменшувати запальні процеси.

Насіння чіа та льону багаті на клітковину й поліненасичені жирні кислоти. Дослідження пов’язують їх споживання зі зниженням загального холестерину та рівня ЛПНЩ. Помірне вживання темного шоколаду з високим вмістом какао також асоціюється з покращенням показників холестерину завдяки антиоксидантам.

Водночас фахівці наголошують на необхідності обмежити продукти, які можуть підвищувати рівень холестерину. Йдеться про їжу з доданим цукром, смажені та ультраоброблені продукти, а також червоне м’ясо з високим вмістом насичених жирів.

Для ефективного контролю холестерину лікарі радять поєднувати правильне харчування зі здоровим способом життя: регулярно рухатися, уникати куріння, спати щонайменше сім годин на добу та підтримувати здорову масу тіла. Перед суттєвими змінами в раціоні або прийомом добавок варто проконсультуватися з лікарем.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які продукти взимку найкраще підтримують здоров’я шкіри, допомагають зменшити сухість і подразнення в холодний сезон та чому саме їх радять включати до щоденного раціону дерматологи й дієтологи.

Дата публікації
Кількість переглядів
244
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie