"Для чого човгтися на тій кухні, як Марко по пеклу?": священник пояснив, чи обов’язково готувати 12 страв на Святвечір

Святвечір

Реклама

Традиція готувати 12 страв на Святий вечір є суто народною і не має під собою церковного чи християнського підґрунтя. Про це заявив відомий священник-блогер із Тернопільщини Олексій Філюк.

Своїми думками щодо підготовки до Різдва священник поділився у соцмережі Іnstagram закликаючи українців до раціональності.

12 страв — це не аксіома

За словами отця Олексія, кількість страв на столі є справою індивідуальною, а не обов’язковим каноном. Він зазначив, що багато людей помилково вважають цифру «12» непорушним правилом.

Реклама

«Люди думають, що 12 страв — це якась там аксіома, теорема. Хочете, готуйте 15. Але для чого? Особисто я, наприклад, наївся б картоплею простою і шматочком оселедця, тушкованою капустою. Готуєте вечерю — це ваше право, але це не має ні християнського підґрунтя, ні церковного», — наголосив священник.

Причому тут 12 апостолів?

Отець Олексій також прокоментував популярне порівняння кількості страв із кількістю апостолів. Він нагадав, що учні Христа «їли те, що Бог пошле», і займалися проповідуванням, а не кулінарними обрядами.

Риба та хліб: священник нагадав біблійні сюжети, де Ісус годував тисячі людей лише хлібом та рибою.

Раціональність: він закликав не витрачати надмірні зусилля на кухні, щоб потім не доводилося викидати їжу.

Заклик до господинь

Окрему увагу блогер приділив праці жінок, які часто виснажують себе підготовкою до свята.

«Для чого наробляти, щоб завтра на другий день те все не спожити і викидати? Будьте раціональними, це ж праця ваша. Господиня хай би відпочила перед святами. Ну для чого човгтися, як Марко по пеклу, на тій кухні?!», — підсумував Олексій Філюк, додавши, що сам стільки не готує.

Реклама

Раніше священник Олексій Філюк поставив крапку в одвічній суперечці про жіночий дрескод у церкві.