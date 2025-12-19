"Шахеди" нам не страшні": як під ударами "крилатих" мін армії РФ виживає село на Дніпропетровщині

Вищетарасівка / © ТСН

Село Вищетарасівка на Дніпропетровщині розташоване на березі колишнього Каховського водосховища. До окупованого Енергодара звідси — трохи більше десяти кілометрів. Майже чотири роки люди живуть під щоденними обстрілами, без води та зв’язку, але попри все — відмовляються покидати домівки.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

Життя під ударами FPV

Вищетарасівка сьогодні — це пусті вулиці та постійний звук двигунів у небі. Місцеві навчилися розрізняти калібри зброї за звуком краще за професійних військових. Найбільший страх тепер викликають не лише «Гради», а дрони, які полюють на все живе.

«Обстрєли, дрони кожен день. Ось написано: три дрони опять летить. Один осьо тікишо хату розбило туто. Оце ж так і живемо. Трусимся, в погріб ховаємся. Ночью сьогодні „Гради“ гатили, ми тоже тікали», — розповідає місцева мешканка Олена.

Полювання на людей: дрони з протитанковими мінами

Вийти за хлібом — це щоразу лотерея. Пані Наталя та Людмила намагаються впоратися зі справами за кілька годин, поки в небі «тихо». Жінки попереджають: дрони реагують на будь-який рух.

«І на скутери ось ці тоже ганяються за ними, і за машинами. Ось ви так стоїте такі смелі… Під дерева оно поставте машину, бо зараз три секунди — і вони літають дуже швидко. Зараз накриє, і ви не встигнете добігти», — кажуть жінки журналістам.

Окупанти вигадали нову жорстоку «забавку»: чіпляти на маленькі безпілотники протитанкові міни. «Це „Шахед“, він нам не страшний. Страшно нам дрони. Вони щас пускають маленькі „самольотики“, підсойдіняють протитанкову міну — це 9 кілограм тротила», — пояснює місцевий житель Олександр.

Пошта як останній зв’язок зі світом

Попри те, що кожна друга хата в селі побита, а населення скоротилося вдвічі, тут досі залишається близько тисячі людей. Серед них — сотня дітей. Тримає село на плаву робота відчайдухів.

Наталя Рядінська завідує місцевою поштою. Нещодавно її власний будинок росіяни розтрощили вщент: за день прилетіло п’ять дронів. Від оселі лишилися одні стіни, від машини — «дзурки». Але жінка продовжує ходити на роботу.

«У нас дуже багато осталось пенсіонерів. Якщо ми не будемо їх обслуговувать, вони зовсім остануться без нічого. Посилки — це наш зв’язок зі світом. Дівчата як: в касці, в бронежилеті — і пішли на участок», — розповідає пані Наталя.

Пошта для Вищетарасівки — це єдине місце, де можна зняти готівку, купити продукти чи відправити вісточку рідним.

Життя без води та аптек

Ситуація в селі критична: пів року немає води через перебиті мережі, які неможливо полагодити під вогнем. Цього року зачинилася остання аптека. Соціальна маршрутка змінила маршрут, бо дорогу на виїзді постійно атакують «пташки» ворога.

«Страждає в основному електропостачання, відсутній тоді зв’язок. Школа працює на дистанційному навчанні — це для дітей і батьків величезна проблема», — зазначає в.о. старости Марина Петровська.

Попри постійний терор, тисяча мешканців Вищетарасівки тримаються за свою землю. Вони живуть у побитих хатах, ховаються в погребах, але кажуть: «Будемо боротися до останнього».

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: БЕЗ ВОДИ, зв’язку та аптеки! Росіяни СТИРАЮТЬ У ПИЛ село за десяток кілометрів від ЕНЕРГОДАРА