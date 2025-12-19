У Путіна та Сі є розбіжності, але їх об’єднує спільне прагнення: аналітик назвав, яке саме

Лідер КНР Сі Цзіньпін і президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

Китай та РФ поглиблюють свою співпрацю і вдаються до агресивних дій, які мають серйозні наслідки для глобальної безпеки. Пекін і Москва розглядають Америку як свого головного ворога та прагнуть розширити власний вплив коштом США та їхніх союзників.

Про це йдеться у матеріалі Сета Джонса, президента відділу оборони та безпеки Центру стратегічних і міжнародних досліджень, опублікованому в The Wall Street Journal.

Спільна мета: імперські амбіції

Автор зазначає, що Сі Цзіньпін і Володимир Путін є «глибоко ревізіоністськими лідерами». Обидва прагнуть відновити подобу історичних імперій — китайської та російської. Вони неодноразово наголошували, що їхнє партнерство «не має кордонів», підкріплюючи це понад 40 особистими зустрічами.

Головним об’єднувальним фактором для них залишається бажання усунути США з позиції світового лідера.

Як Китай допомагає вбивати українців

За даними аналітика, після повномасштабного вторгнення РФ до України Китай різко збільшив експорт «товарів високого пріоритету». Йдеться про комп’ютерні чипи, верстати, радари і давачі, які Росія не здатна виробляти самостійно в достатній кількості.

Наслідки цієї допомоги відчутні на полі бою:

Завдяки китайському експорту Росія потроїла виробництво балістичних ракет «Іскандер-М» у період від 2023-го до 2024 року.

2024 року Китай забезпечив 70% російського імпорту перхлорату амонію — ключового компонента ракетного палива.

Пекін постачає корпуси для дронів, літієві батареї та оптоволоконні кабелі, необхідні для створення безпілотників, стійких до засобів РЕБ.

Що Росія дає натомість

Співпраця не є односторонньою. Москва, ймовірно, допомагає Пекіну в розробленні підводного човна нового покоління (Type 096) з балістичними ракетами, надаючи технології для двигунів.

Крім того, витік документів свідчить, що РФ погодилася продати Китаю обладнання, яке може бути використане для потенційного вторгнення на Тайвань: легкі амфібійні машини, самохідні протитанкові гармати та десантні системи.

Головна розбіжність: фактор КНДР

У «безмежній дружбі» все ж є тріщини. Китайське керівництво висловлює стурбованість зближенням Росії та Північної Кореї.

«Пекін неохоче допомагає Пхеньяну з його ядерною програмою, водночас Росія активно її підтримує», — зазначається у статті.

Зміцнення ракетного потенціалу КНДР за сприяння Москви створює додаткові ризики в регіоні, що не завжди відповідає інтересам Китаю. Проте, як підсумовує автор, попри ці тертя траєкторія зближення двох диктатур залишається чіткою і загрозливою.

Нагадаємо, Китай зробив заяву про «поточний імпульс» для врегулювання війни в Україні. Пекін наголошує, мовляв, підтримує всі зусилля, які сприяють миру.