- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 339
- Час на прочитання
- 2 хв
У Путіна та Сі є розбіжності, але їх об’єднує спільне прагнення: аналітик назвав, яке саме
Попри заяви про «дружбу без кордонів» між Володимиром Путіним і Сі Цзіньпіном існують певні розбіжності, зокрема в питанні Північної Кореї. Однак ці суперечності тьмяніють на тлі їхньої головної спільної мети — послабити Сполучені Штати та змінити світовий лад.
Китай та РФ поглиблюють свою співпрацю і вдаються до агресивних дій, які мають серйозні наслідки для глобальної безпеки. Пекін і Москва розглядають Америку як свого головного ворога та прагнуть розширити власний вплив коштом США та їхніх союзників.
Про це йдеться у матеріалі Сета Джонса, президента відділу оборони та безпеки Центру стратегічних і міжнародних досліджень, опублікованому в The Wall Street Journal.
Спільна мета: імперські амбіції
Автор зазначає, що Сі Цзіньпін і Володимир Путін є «глибоко ревізіоністськими лідерами». Обидва прагнуть відновити подобу історичних імперій — китайської та російської. Вони неодноразово наголошували, що їхнє партнерство «не має кордонів», підкріплюючи це понад 40 особистими зустрічами.
Головним об’єднувальним фактором для них залишається бажання усунути США з позиції світового лідера.
Як Китай допомагає вбивати українців
За даними аналітика, після повномасштабного вторгнення РФ до України Китай різко збільшив експорт «товарів високого пріоритету». Йдеться про комп’ютерні чипи, верстати, радари і давачі, які Росія не здатна виробляти самостійно в достатній кількості.
Наслідки цієї допомоги відчутні на полі бою:
Завдяки китайському експорту Росія потроїла виробництво балістичних ракет «Іскандер-М» у період від 2023-го до 2024 року.
2024 року Китай забезпечив 70% російського імпорту перхлорату амонію — ключового компонента ракетного палива.
Пекін постачає корпуси для дронів, літієві батареї та оптоволоконні кабелі, необхідні для створення безпілотників, стійких до засобів РЕБ.
Що Росія дає натомість
Співпраця не є односторонньою. Москва, ймовірно, допомагає Пекіну в розробленні підводного човна нового покоління (Type 096) з балістичними ракетами, надаючи технології для двигунів.
Крім того, витік документів свідчить, що РФ погодилася продати Китаю обладнання, яке може бути використане для потенційного вторгнення на Тайвань: легкі амфібійні машини, самохідні протитанкові гармати та десантні системи.
Головна розбіжність: фактор КНДР
У «безмежній дружбі» все ж є тріщини. Китайське керівництво висловлює стурбованість зближенням Росії та Північної Кореї.
«Пекін неохоче допомагає Пхеньяну з його ядерною програмою, водночас Росія активно її підтримує», — зазначається у статті.
Зміцнення ракетного потенціалу КНДР за сприяння Москви створює додаткові ризики в регіоні, що не завжди відповідає інтересам Китаю. Проте, як підсумовує автор, попри ці тертя траєкторія зближення двох диктатур залишається чіткою і загрозливою.
Нагадаємо, Китай зробив заяву про «поточний імпульс» для врегулювання війни в Україні. Пекін наголошує, мовляв, підтримує всі зусилля, які сприяють миру.