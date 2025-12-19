Вибори в Україні: одна з країн ЄС запропонувала допомогу з організацією

Вибори / © УНІАН

Польща висловила готовність долучитися до організації майбутніх виборів в Україні, запропонувавши практичну підтримку з боку Варшави.

Про це заявив спікер Сейму Польщі Влодзімеж Чажастий після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

За його словами, польська сторона може надати Україні як юридичну, так і логістичну допомогу під час підготовки президентських і парламентських виборів.

Чажастий наголосив, що йдеться не про спостереження за виборчим процесом, а саме про організаційні та правові аспекти. Він звернув увагу на значну кількість українців за кордоном: нині в Польщі проживають близько 2 мільйонів громадян України, ще приблизно 8 мільйонів перебувають в інших країнах Європи, що створює серйозні виклики для проведення голосування.

За словами спікера Сейму, ініціатива польської сторони була сприйнята українською стороною позитивно. У зв’язку з цим планується створення окремої робочої групи, яка займатиметься опрацюванням можливих форматів співпраці.

Крім того, Влодзімеж Чажастий повідомив, що запросив президента України виступити з промовою в польському Сеймі. Володимир Зеленський прийняв це запрошення, а дата виступу буде погоджена згодом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна наразі не говорить про проведення референдуму щодо можливих домовленостей про мир, а вибори можливі лише за умови припинення вогню та створення безпекової інфраструктури.

Також ми писали про те, що президент Росії Володимир Путін заявив, що «готовий подумати» над тим, щоб утриматися від ударів углиб території України на час виборів.