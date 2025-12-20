Трамп наказав створити на Місяці постійну базу США із ядерним реактором

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп затвердив нову космічну стратегію, за якою до 2030 року на Місяці повинна з’явитися постійна база із ядерним реактором.

Документ опубліковано на офіційному сайті Білого дому.

Нова космічна стратегія передбачає повернення американців на Місяць у рамках програми Artemis до 2028 року. А вже до 2030 року США планують створити там постійну базу.

Важливою частиною плану є використання космічної ядерної енергетики. NASA отримало дозвіл на розробку та транспортування на Місяць ядерного реактора, який забезпечуватиме енергією майбутню базу. Його запуск намічено до 2030 року.

У документі також йдеться про стимулювання ініціативи приватного сектору та комерційного шляху заміни Міжнародної космічної станції до 2030 року.

Також планується залучення щонайменше 50 мільярдів доларів додаткових інвестицій на американських космічних ринках до 2028 року, а також збільшення частоти запусків і повернення на орбіту завдяки новим та модернізованим об’єктам.

У стратегії Трампа фігурує також проєкт «Золотий купол» — система захисту від загроз із космосу. Йдеться про нові засоби раннього попередження, які зможуть відслідковувати небезпеки в навколоземному просторі та в зоні між Землею та Місяцем.

