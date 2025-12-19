В космосі сталася аварія Starlink: супутник рухається в бік Землі

Супутники Starlink / © Universe Space Tech

Один із супутників супутникової мережі Starlink компанії SpaceX зазнав серйозної несправності на орбіті й почав поступово знижуватися у напрямку Землі. Аварія сталася у середу, 17 грудня, коли апарат перебував на висоті близько 418 км.

Про це повідомило видання Space.

У Starlink повідомили, що через збій було повністю втрачено зв’язок із супутником. Також зафіксували вентиляцію двигуна, падіння орбіти приблизно на чотири кілометри та викид невеликої кількості уламків із низькою відносною швидкістю. Наразі всі фрагменти перебувають під контролем і відстежуються.

У компанії не виключають, що двигун апарата міг бути пошкоджений або частково зруйнований. SpaceX працює спільно з NASA та Космічними силами США, щоб контролювати ситуацію й рух уламків. У Starlink запевняють: загрози для Міжнародної космічної станції та її екіпажу немає, оскільки траєкторія супутника проходить нижче орбіти МКС.

За оцінками компанії, апарат залишається майже цілим, але хаотично обертається й повністю згорить в атмосфері Землі протягом кількох тижнів. Інженери SpaceX вже з’ясовують причини інциденту та впроваджують оновлення програмного забезпечення, щоб мінімізувати ризики подібних збоїв для інших супутників.

Наразі угруповання Starlink є найбільшим у світі — воно налічує близько 9,3 тисячі активних супутників, що становить приблизно 65% усіх діючих апаратів на навколоземній орбіті. Лише цього року SpaceX здійснила 122 місії Starlink і вивела в космос понад 3 тисячі нових супутників.

У компанії також звертають увагу на проблему координації між операторами космічних апаратів. За словами віцепрезидента SpaceX з інженерії Starlink Майкла Ніколлса, нещодавно супутник, запущений китайською ракетою, ледь не зіткнувся з апаратом Starlink через відсутність належного попередження та узгоджених дій.

