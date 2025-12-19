ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
60
Час на прочитання
2 хв

З Гостомеля до Іспанії: яка доля чекає на врятовану захисниками мавпу

У Київському зоопарку розповіли про стан врятованої тварини.

Автори публікації
Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Врятована мавпа

Врятована мавпа / © Київський зоопарк

Киян шокувала історія про мавпу, яка бігала вулицями Гостомеля під Києвом. Зараз тварина перебуває у Київському зоопарку.

«Мавпу тримали у Гостомелі у приватному господарстві у невідповідних умовах. Самець дуже стресований. Зоозахисники вилучили мавпу і передали нам. Це — магот, йому приблизно 10 років, його стан — глибокий стрес», — розповів ТСН.ua Кирило Трантін, директор Київського зоопарку.

Трантін додає, що його обурює сам факт ставлення людей до тварини.

«Мавпа у Гостомелі — само по собі звучить дуже дивно та дико, враховуючи погодні умови. Прикро, що наші громадяни так ставляться до тварин, коли заради розваги заводять їх, а далі не можуть забезпечити їм нормальне піклування, годування та елементарний догляд», — каже директор Київського зоопарку.

Зараз тварина перебуває у Київському зоопарку на суворому карантині. Але там зазначають, що зоопарк не займається маготами, такої породи у їх колекції немає.

«На суворому карантині самець магота буде місяць, а далі — реабілітація, лікування, будемо спостерігати заним. Але гадаю, що вже зараз розмовлятимемо з нашими партнерами, щоб відправили тварину до Іспанії, бо у нас вільних місць для його утримання немає. Магот — це не рідкісний вид. Але це тварини зі складним характером, які, підкреслюю, потребують гарного догляду та відповідних умов для утримання, а не закапелок десь у приватному секторі Гостомеля», — додає Кирило Трантін.

Раніше ми писали про те, як у Гостомелі під Києвом мавпа втекла від господарів і бігала вулицями.

Дата публікації
Кількість переглядів
60
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie