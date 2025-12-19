З Гостомеля до Іспанії: яка доля чекає на врятовану захисниками мавпу

Врятована мавпа / © Київський зоопарк

Киян шокувала історія про мавпу, яка бігала вулицями Гостомеля під Києвом. Зараз тварина перебуває у Київському зоопарку.

«Мавпу тримали у Гостомелі у приватному господарстві у невідповідних умовах. Самець дуже стресований. Зоозахисники вилучили мавпу і передали нам. Це — магот, йому приблизно 10 років, його стан — глибокий стрес», — розповів ТСН.ua Кирило Трантін, директор Київського зоопарку.

Трантін додає, що його обурює сам факт ставлення людей до тварини.

«Мавпа у Гостомелі — само по собі звучить дуже дивно та дико, враховуючи погодні умови. Прикро, що наші громадяни так ставляться до тварин, коли заради розваги заводять їх, а далі не можуть забезпечити їм нормальне піклування, годування та елементарний догляд», — каже директор Київського зоопарку.

Зараз тварина перебуває у Київському зоопарку на суворому карантині. Але там зазначають, що зоопарк не займається маготами, такої породи у їх колекції немає.

«На суворому карантині самець магота буде місяць, а далі — реабілітація, лікування, будемо спостерігати заним. Але гадаю, що вже зараз розмовлятимемо з нашими партнерами, щоб відправили тварину до Іспанії, бо у нас вільних місць для його утримання немає. Магот — це не рідкісний вид. Але це тварини зі складним характером, які, підкреслюю, потребують гарного догляду та відповідних умов для утримання, а не закапелок десь у приватному секторі Гостомеля», — додає Кирило Трантін.

